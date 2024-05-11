Bieber結婚5年 太太宣布有喜

Justin Bieber與模特兒出身現轉營美容生意的Hailey於2018年9月成婚，至今5年半，前者2020年接受名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）訪問曾談及為人父親計劃，稱只要太太喜歡，生兒育女多少個也不是問題，「那是她的身體，想做什麽都可以，我想她大概會要幾個孩子吧」。

Bieber與現年27歲的Hailey據報早前到夏威夷再次行禮，兩人穿著Saint Laurent的禮服，並戴上Tiffany婚戒，兩人拍下短片及照片，上傳到Ig順道報喜。