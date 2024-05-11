明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Bieber結婚5年 太太宣布有喜

【明報專訊】現正停工休養的加拿大樂壇天王Justin Bieber，今年3月剛度過30歲生日，他與名模太太兼星二代Hailey昨日透過社交平台Instagram（Ig）報喜，公開短片及多張照片，可見兩人再次舉行婚禮，身穿白色喱士長裙及戴上頭紗的Hailey腹部隆起，更有Bieber輕撫她肚子的特寫鏡頭，兩人藉此宣布懷孕喜訊。在Ig有超過2.9億追隨者的Bieber，公開將為人父的消息，短短15小時，已吸讚近1300萬。男歌手Lenny Kravitz、Justin Timberlake、真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、歌影視三棲女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等紛紛留言道賀。Bieber母親Pattie對於即將榮升祖母，難掩興奮之情，在Ig表示，「我一直等待這一天要跟你們分享，終於可跟大家一起慶祝這喜訊，我要當祖母了！」她自言很高興，又指兒媳將會是最佳父母。Hailey的演員爸爸兼《非常嫌疑犯》男星史提芬寶雲（Stephen Baldwin）也祝福Bieber夫婦，更指很感恩非筆墨可形容。

Justin Bieber與模特兒出身現轉營美容生意的Hailey於2018年9月成婚，至今5年半，前者2020年接受名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）訪問曾談及為人父親計劃，稱只要太太喜歡，生兒育女多少個也不是問題，「那是她的身體，想做什麽都可以，我想她大概會要幾個孩子吧」。

Bieber與現年27歲的Hailey據報早前到夏威夷再次行禮，兩人穿著Saint Laurent的禮服，並戴上Tiffany婚戒，兩人拍下短片及照片，上傳到Ig順道報喜。

相關字詞﹕樂壇天王Justin Bieber

上 / 下一篇新聞