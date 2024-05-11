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娛樂

【娛樂場】《唔鹹唔淡香港指南》 Hailey伙澳洲仔體驗不一樣本土風情

【明報專訊】港人北上消費熱潮下，要鼓勵留港消費，發掘大家在這裏生活的地方仍有大驚喜，「澳洲仔」Brendan做得到，跟ViuTV一姐陳俞希（Hailey）合作主持節目《唔鹹唔淡香港指南》，播映首周確實有新奇、有趣的介紹，原來在香港都可以咁樣玩。

每集邀外籍港人做導遊

澳洲仔Brendan已在港生活4年，若有留意YouTube或媒體訪問，會對Brendan留印象。他4年前由澳洲來港讀碩士，對香港的認識從澳洲的港人朋友開始，他曾跟老師學普通話，又自學廣東話，用字精準兼地道；Brendan喜歡四處去，拍攝《唔鹹唔淡香港指南》開正佢個瓣。

《唔鹹唔淡香港指南》簡介：「在香港生於斯長於斯的我們，卻對香港各樣文化一知半解，熟悉程度竟不及來港數年的一群外籍人士！到底是生活壓力令香港人變得『離地』，還是對日常大小事的盲目？節目透過兩名生活風格截然不同的主持，跟隨來自不同國家的在港外籍人士來一趟『香港深度遊』，發掘東方之珠鮮為人知的魅力，體驗不一樣的香港風情，同感受生活中忽略的城市美景與香港文化。」節目共15集，每集會邀請一名外籍港人做導遊，帶領Hailey、Brendan及星級嘉賓遊歷香港，體驗不一樣的香港風情。

過往不同電視台與媒體也有類似外國人在港的節目及報道，感覺千篇一律欠新意，看過《唔鹹唔淡香港指南》會有不一樣觀感，已播映「刁鑽美食指南」、「重慶大廈多國度指南」、「抵買時裝指南」及「長洲深度遊指南」，其他題材還有街頭文化、港女打卡、買餸煮飯、料理農務、遊山玩水、 Chill級夜遊、傳統技藝及非常住屋等，行程豐富又繽紛。

Brendan的生鬼表現為節目加分，他喜歡深水埗大牌檔兼最愛食魚雲、牛雜，製作團隊給他挑戰吃牛生殖器官也沒難度，不過他到藥酒廠試酒時沒掩飾表情，覺得好難飲。Brendan在港生活，比有些港人更懂得四處去，第二集介紹重慶大廈，嘉賓吳家忻首次踏足這大廈。第三集嘉賓杜如風，也是葵涌廣場初體驗，大開眼界，節目尾聲，她說之後會嘗試獨自逛葵廣。

Brendan生鬼自認鹹濕

Brendan廣東話流利，連食甜嘢解辣都識講，但提到一款印度甜品太甜，他說這款甜品吸收所有「糖尿病」在裏面，這形容詞令人哭笑不得。他的直率也為節目帶來娛樂，第三集被安排跟杜如風為Hailey選購服裝，鏡頭前自認鹹濕，鍾意睇對方性感打扮，還多次提起Hailey曾是𡃁模。

特別一提，第二集有來自加納的非洲菜餐廳老闆Paul接受訪問，並做嚮導帶他們深入認識重慶大廈，拍攝後兩個月，Paul因病離世，這集結尾時，團隊以照片與文字悼念Paul，節目也有人情味。

《唔鹹唔淡香港指南》

ViuTV 5月6日起（逢周一至五）

晚上10:30播映

相關字詞﹕陳俞希（Hailey） 「澳洲仔」Brendan 唔鹹唔淡香港指南

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