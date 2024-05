【明報專訊】馮德倫近日身在美國,前日在社交平台分享在美國前總統特朗普(Donald Trump)於佛羅里達州的別墅海湖莊園拍攝的短片,特朗普在台上發言,他坐在前排向特朗普發問:「Can we only use Bitcoin for purchase?(我們可以只用比特幣購物嗎?)」令特朗普要找「智囊團」幫忙解答。馮德倫在影片下留言︰「受邀參加Donald Trump在Mar-a-Largo舉行的NFT收藏晚宴,我問了他一個需要幫助回答的問題。」馮德倫近年進軍國際,曾監制兼執導吳彥祖主演的美劇《荒原》,亦曾執導Netflix劇《五行刺客》頭兩集,成為國際級影人。