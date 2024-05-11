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娛樂

無計劃跟甄子丹拍戲 恨演音樂舞台劇 甄濟如四代同堂賀母親節 預告送驚喜

甄濟如休學闖樂壇 無懼被指靠父蔭 要比爸爸甄子丹更努力

【明報專訊】甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如今年20歲，遺傳父母優良基因，青春活潑且擁有近1.8米高䠷身形，卻沒有隨父親步伐闖影圈，原因是對音樂的興趣更大。去年正式加入樂壇，簽約成為Sony Music旗下歌手走唱作路線，並火速推出首張個人專輯《tbh》。甄濟如早前首度以歌手身分公開演出，全家總動員及一班友好拉大隊支持，媽咪汪詩詩成為頭號粉絲，在台下投入拍掌和唱，其間被愛女歌聲感動到眼濕濕。為答謝媽咪，甄濟如預告明日（12日）母親節將會炮製驚喜，期待全家人笑聲滿載過節。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

提起母親節，甄濟如（Jasmine）難忘17歲那年，與弟弟甄濟嘉（James）合力創作一首歌送給媽咪，雖然她對該作品不太滿意，但汪詩詩收到此禮物非常開心又感動，更於網上分享。去年Jasmine身在外地求學，首次未能陪媽咪慶祝節日，改為越洋送花表敬意，向來喜歡DIY製作畫卡的Jasmine認為心意更重要，「每年母親節，都會跟外婆、阿姨（汪圓圓）、表姨（湛琪清）及太婆婆，一家四代同堂慶祝，很多人又熱鬧。其實這個日子是想提醒大家，母親為子女很大犧牲，我時常都記住，因此心中當每天都是母親節，現在但凡家族飯局或任何節日派對，我必負責唱最少兩首歌，然後大家再輪流唱，所以在這個大家庭入面，我好開心成為他們指定的歌手擔當」。

難忘9歲公開獻Sing震驚全場

Jasmine自小學彈琴，喜歡唱歌、跳舞及音樂創作，以前沒想過要成為歌手，當初父母反對入行，後來聽過她的音樂作品，理解她對音樂充滿熱誠，還見到平日性格怕醜不多出聲的女兒，上台表演時似變了另一個人，因此變為全力支持。她難忘9歲時第一個公開表演，「那年阿姨結婚，她知我很喜歡唱歌，便問我可否在2000多名賓客面前上台表演，我一口答應。媽咪知道後很替我緊張，不過當晚上到台唱《Rolling in the Deep》，全部人都好震驚，感動到喊！」

努力練習懶理質疑聲音

被標籤為「星二代」，難免有聲音質疑是靠父蔭才輕易入行。Jasmine出道前已做定心理準備面對很多壓力和挑戰，決定不去理會網民留言與評價，寧願集中精神努力練習及改進，讓自己保持良好心理質素，「我好欣賞父母，他們都是很勤力的人！爹哋是好成功的電影人，所以我會更努力創作及唱好每首歌，希望大家會鍾意」。她熱愛聽偶像Beyonce、Lady Gaga、Taylor Swift、Ariana Grande、Celine Dion的歌曲，並視為學習榜樣，以她們為奮鬥目標。

休學一年全力當歌手

Jasmine透露15歲時跟同學參加校內音樂歌唱比賽獲亞軍，承認參加比賽可汲取更多舞台經驗，如有機會不抗拒參賽，跟其他人交流音樂，即使過程中被公開評價也不會介意，覺得是能推動她不斷進步的方法。提到跟她年紀相若的好友、另一星二代任晴佳（任達華女兒），正攻讀大學同時兼職當模特兒。Jasmine也在國際知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）讀書，現申請休學全力當歌手，不擔心對將來前途有影響，「因為Berklee有好多音樂人，都是來回進修完成課程。入行初期我日間上堂，晚上用Zoom跟公司開會或寫歌，發覺兩邊都幾難兼顧，這一年決定暫停學業專心唱歌，或視乎情况再打算」。她暫時沒想過跟父親拍電影，但對要求能演能跳能唱的音樂舞台劇很有興趣，希望有機會參與。

場地：Kyoto Joe（中環蘭桂坊）

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相關字詞﹕汪詩詩 甄子丹 甄濟如（Jasmine Yen）

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