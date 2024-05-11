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娛樂

中環戶外騷尾場 五月天難忘與歌迷淋雨吹風

【明報專訊】五月天在中環海濱活動空間舉行7場《回到那一天 25周年巡迴演唱會》，共有14萬人次參與。前晚尾場是5月1日因裝置損壞而取消的補場，開場時阿信說：「歡迎來到5月1日的5525《回到那一天》！」為了是晚特別場，五月天滿足歌迷線上點歌，有點唱《洗衣機》，又有點唱許冠傑《浪子心聲》，寫道：「希望吸引爸爸媽媽，因為加入五月天永遠不會太遲。」

五月天回憶首次來港演出的情景，在一間20人的小酒吧舉辦第一場演出，也曾在某些場合的後台遇到天王劉德華，怕醜地不敢過去打聲招呼；還有茶餐廳的友善店員給阿信寫《天使》的靈感。25年後同在香港演出，今次是跟歌迷淋雨吹風，成難忘兼獨一無二的演唱會。5子表示在港期間遇見歌迷時，都會大方地埋單，冠佑說︰「我在休息日看到歌迷跟我打招呼，毫不囉嗦埋了兩桌的單。」怪獸緊接說︰「之後你們遇到我，也是冠佑埋單！」全場歌迷歡呼。五月天跟歌迷許下永遠的「五月之約」，不止約到25歲，甚至相約到80歲。

去年周星馳（星爺）跟五月天見面，並笑說要組「六月天」，前晚星爺在社交平台分享跟阿信身穿聯名款T恤照片，星爺說：「事隔一年，我心中要加入五月天組成六月天這團火愈燒愈烈，阿信見狀，立即敦促我停止這種想法，直接把我穿上台唱《鹹魚》，我感動了」。

星爺預告鳥巢撐場

五月天緊接會在北京國家體育場（鳥巢）舉行10場演唱會，星爺又讚五月天愛粉如命，「難怪演唱會場場爆滿，看來我要到鳥巢才能一睹風采」。粉絲期待星爺會擔任五月天北京演唱會嘉賓。

娛樂組

相關字詞﹕周星馳(星爺) 五月天

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