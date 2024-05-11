案件7．8續審 林穎彤信公道自在人心

鄭雋熹：盡量配合

案件經4日審理，仍未到林頴彤及鄭雋熹作供，裁判官將案件排期至7月8日續審，預計審訊5天。問林頴彤要再排期續審可感失望？她說：「都覺得失望，因為又再相隔個多月，但無辦法。」她表示會抽到時間出庭。問原定工作是否再押後？她指要再商討及研究怎樣調動安排，「本來之後全力在工作上，現要抽一星期時間預備上庭，又不會認為拖得太長，始終第一次出庭應訊，可能程序是這樣，叫學多樣嘢啦！」律師費可會增加？她說：「OK嘅，不緊要，他們咁盡力。」

鄭雋熹表示工作要少少調動。問有否感失望？他說：「失望又唔會，係經歷，原來同拍戲一樣，一定會甩場口和補拍。」可認為拖得太長？他稱第一次經歷，不知一般情况是怎樣，唯有盡量配合。

【案件編號 ：FLCC1296/2023】

記者：林祖傑