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娛樂

練舞操肌迎7月處男個唱 AK麵店結業 無意再做飲食業

AK為個唱操肌冇壓力 麵店下月結業留美好回憶 暫無意再做飲食業

【明報專訊】MIRROR成員江生（AK）昨日宣布7月29日在亞博舉行首個個人演唱會，到時會施展渾身解數，勁歌熱舞，再跳年輕時學過的街舞，還會彈結他。至於會否騷肌仍未決定，不過已開始操肌，笑言點操都不及隊友大表波（Stanley）。他與兄長合資的拉麵店6月結業，稱因租金太貴，無法經營，開業時間雖短，但實現了他和哥哥的夢想，有個美好回憶，暫無意再做飲食業，專注演藝事業。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

AK昨日到銅鑼灣出席記者會，宣布7月29日在亞博舉行首個個人演唱會《ANSON KONG“THE GAME OF LIFE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，吸引逾百粉絲到場支持，逼滿商場，不停大嗌加場。AK揭開演唱會巨型海報，稱入行後面對不同挑戰，像進入一個新遊戲，似打新Game一樣，希望大家見證他首個個人演唱會。

市道欠佳 加場睇反應

對於粉絲希望演唱會加場，AK表示也希望，但視乎售票反應，自己控制不到，「現在市道欠佳，開一場都有壓力，不敢想太多」。他透露演唱會有兩個嘉賓以上，暫時不能透露是誰。至於隊友會否擔任嘉賓，則看他們檔期，因大家都忙。他表示已開始為演唱會做準備，除練結他，還重新上堂學街舞，「自手指受傷後，已很久沒練結他，30歲生日時粉絲送我結他，我要邊彈結他邊唱歌回饋粉絲，唱rock歌亦會用結他配合，不會好似以前齋唱。至於街舞，16歲時學過，很久沒接觸，街舞消耗體能很大，我年過30，很多動作都要取捨，會用聰明方法演繹，不一定要爆招，可以用音樂融合」。

「點操都不及大表波」

AK又透露已開始操肌，「點操都不及大表波（Stanley），但為了自己和著衫靚，都要努力操肌。我已有一段時間沒入gym房，自從有大表波，操肌就輕鬆得多，沒壓力，我是sell鋼條（身形）」。他稱迎來首個個人演唱會，心情既興奮又緊張。有否跟已開個唱的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等隊友取經？他表示不用，因MIRROR今年在港舉行了16場演唱會後再巡唱。可有足夠歌曲應付今次個唱？他說︰「開騷前會再出新歌。」

損失少少 留美好回憶

MIRROR成員投資飲食業失利佔多，AK之前投資串燒店及甜品店去年結業，兩年前跟兄長合資開的拉麵店日前宣布因「租約期滿」於6月結業。AK說︰「結業因租金太貴，現在做飲食業很艱難，希望大家可以留港消費，促進香港經濟。（虧蝕多少？）安全離場，損失少少，黏片膠布，開拉麵店有貓咪在店內，是我和哥哥小時候的夢想，開業時間雖短，但實現了，有個美好回憶，哥哥無傷心，他都有正職。我暫時不會再搞飲食業，集中演藝發展和個人品牌。」

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相關字詞﹕拉麵店 江生（AK）

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