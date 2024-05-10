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娛樂

朴寶劍秀智情侶裝現身《Wonderland》記者會 金泰勇湯唯夫妻合作 笑似24小時開工

【明報專訊】《晚秋》金泰勇執導新片《Wonderland》下月5日在韓國上映，由《我的女神室友斗娜》秀智、《青春紀錄》朴寶劍及《分手的決心》湯唯主演，亦是後者繼《晚秋》後，相隔13年再與丈夫金泰勇合作；昨日舉行記者會，金泰勇稱與湯唯合作，回家也談電影，有24小時開工之感。穿情侶裝現身的秀智與朴寶劍，後者首度參與電影音樂創作。文：蘇珮欣

《Wonderland》陣容強勁，除了秀智、朴寶劍和湯唯外，還有《鬼怪》孔劉、《屍殺列車》鄭有美、《上流寄生族》崔宇植、香港資深演員鮑起靜參演。

韓國導演金泰勇與內地女星湯唯因《晚秋》結緣，今年正值結婚10周年紀念，相隔13年夫妻再合作新片《Wonderland》，早於2020年新冠疫情期間開鏡，煞科至今逾3年，終落實下月5日在韓國上映，其他地區可透過影視串流平台Netflix收看。

湯唯自認工作狂 透過視像初見孔劉

《Wonderland》講述主角為了跟離世親人再見，於是利用現實生活的大數據服務「Wonderland」打破陰陽相隔的限制，電影以獨特方式呈現人如何面對生離死別。戲中朴寶劍與秀智扮演戀人，湯唯與孔劉則飾演夫妻。昨日在首爾舉行記者會，金泰勇率湯唯、秀智、朴寶劍及崔宇植出席，鄭有美原定到場，因身體抱恙，需入院治療而缺席。

被問到接拍《Wonderland》原因，湯唯承認一直等待再與丈夫金泰勇合作的機會，也很喜歡新片的劇本。她稱再合作最大分別是比以前更熟悉，又透露兩人都是工作狂且心思細密，慶幸能與丈夫一起工作。湯唯戲中與孔劉首度合作，前者透露當時因為疫情，與孔劉初次見面是透過視像，「聽說孔劉當時是用大屏幕舉行視像會議，心想我的臉不是變很大嗎？原以為他是用手機或平板電腦」，笑言介意自己的臉看來很大。

朴寶劍有份為電影寫歌

金泰勇形容與湯唯合作，「真的是一次驚人經歷」；他稱在片場見到她，回家也見到她，透露兩夫妻在家中也談電影，太太給他很大鼓勵，當他苦惱時亦給予意見，「有24小時工作的感覺」，惹全場爆笑。金泰勇透露湯唯戲中扮演媽媽，飾演她女兒的童星，也曾暫住他們家，二人培養出感情與默契，又大讚湯唯的演技比《晚秋》時更大膽。

朴寶劍與秀智戲中扮演情侶，兩人多次拍檔任百想藝術大獎主持，稱早已相熟，合作起來甚有默契。秀智表示與寶劍在太空艙唱歌的場面印象最深刻，寶劍稱該曲歌詞他有份創作，且在拍攝前一天才填寫。

對於《Wonderland》煞科3年才上映，秀智稱一直記掛這部作品，如今終於上映，心情激動。寶劍則表示此片拍竣他即入伍，本無法參與宣傳，如今能親身谷戲反覺得更加好。

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