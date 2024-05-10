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娛樂

輕鬆搞笑分享美食資訊 陳嘉倩蔡雪瑩重返無綫坐主播枱

【明報專訊】蔡雪瑩、陳嘉倩、黃嘉雯及倪嘉雯主持TVB Plus綜藝節目《美食新聞報道》昨日錄影，兩名前新聞主播蔡雪瑩與陳嘉倩曾一起報新聞建立默契，相隔多年重聚再坐主播枱，她們說：「以前報新聞跟稿讀較死板，現在是用自己感受自由發揮，可以用輕鬆搞笑方法分享資訊，最想離開錄影廠親身去試食。」

陳嘉倩6年前離巢無綫，走勻ViuTV、HOY TV及港台，非常享受自由身，暫無意再做新聞主播。提到經常在網上分享運動片，網民將焦點放在她的身材。陳嘉倩解釋每日做運動純為鞭策自己，令身體更健康，自覺身材不太特別，不明白為何變成大家討論話題。

黃嘉雯與倪嘉雯拍節目不停試美食，前者最高紀錄一日走訪4間餐廳，試食10多款菜式，每道菜均大大啖食落肚，但得天獨厚愈食愈瘦，「平日很少食內臟，拍節目要食豬的內臟，又覺得幾好食。今次借助節目四圍尋找隱世美食，已藏有一本私相簿，可介紹給身邊朋友，盼有助帶動本土消費」。

黃嘉雯倪嘉雯試美食不顧儀容

倪嘉雯稱有日食燒烤放題當早餐，又吃拿坡里薄餅，好想到意大利品嘗正宗地道食物。談到如有男士相約吃飯，兩人異口同聲表示地點交由男方選擇，可測試大家口味是否夾。她們稱拍節目時擘大口大啖食，只是做回自己，因美食當前顧不到儀容。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕美食新聞報道 倪嘉雯 黃嘉雯 陳嘉倩 蔡雪瑩

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