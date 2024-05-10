輕鬆搞笑分享美食資訊 陳嘉倩蔡雪瑩重返無綫坐主播枱

陳嘉倩6年前離巢無綫，走勻ViuTV、HOY TV及港台，非常享受自由身，暫無意再做新聞主播。提到經常在網上分享運動片，網民將焦點放在她的身材。陳嘉倩解釋每日做運動純為鞭策自己，令身體更健康，自覺身材不太特別，不明白為何變成大家討論話題。

黃嘉雯與倪嘉雯拍節目不停試美食，前者最高紀錄一日走訪4間餐廳，試食10多款菜式，每道菜均大大啖食落肚，但得天獨厚愈食愈瘦，「平日很少食內臟，拍節目要食豬的內臟，又覺得幾好食。今次借助節目四圍尋找隱世美食，已藏有一本私相簿，可介紹給身邊朋友，盼有助帶動本土消費」。

黃嘉雯倪嘉雯試美食不顧儀容

倪嘉雯稱有日食燒烤放題當早餐，又吃拿坡里薄餅，好想到意大利品嘗正宗地道食物。談到如有男士相約吃飯，兩人異口同聲表示地點交由男方選擇，可測試大家口味是否夾。她們稱拍節目時擘大口大啖食，只是做回自己，因美食當前顧不到儀容。

記者：林蘊兒