宣傳《神耆小子》被指當紅炸子雞 冼靖峰不知LOONG 9上海有活動

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

對於冼靖峰被稱當紅炸子雞，Kent哥笑稱要找冼靖峰領軍兼請食飯，又派他抱起羅毓儀展實力。身形嬌小的羅毓儀原來很大力，即場孭起身形高大的莊思敏走路，反而曹永廉無法孭起傅嘉莉，有點尷尬。現場推出蛋糕為多名5月生日的演員慶生。

香港見面會6月中舉行

男團LOONG 9出道後，由團名到加人兼分拆成LOONG 9-S及LOONG 9-V兩隊，掀起不少話題，原定上月28日在港舉行首場售票拍手簽名會，臨時宣布因不可抗力原因延期。LOONG 9官方微博近日宣布LOONG 9今日出席上海舉行的「2024中國品牌日晚會」，宣傳片中只有LOONG 9-S的8名成員，LOONG 9-V的3名香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌繼續無份，引起網民議論。冼靖峰被問到此事，他表示不知情，「今（昨）日有粉絲問我會否去上海，我才知道LOONG 9有活動。覺得大家可以多留意我們不同的crossover及不同小組表演，不會特別去想開不開心。（因為不開心所以不多想？）我只會因為表演不好而不開心，不會因為無得參加而不開心」。有網民認為3名香港成員被忽視？冼靖峰認為一切等公司安排，自己只能把握好每個機會。會否向公司爭取內地工作機會？他說：「我們幾個成員有跟公司傾過，想做好表演畀大家睇，令大家有驚喜。」他透露LOONG 9香港見面會定6月中舉行，「現在度期中，場地搵緊。（12名成員齊人亮相？）暫時不可透露」。

26歲生日與粉絲慶祝

冼靖峰稱本月15日26歲生日，當天有工作安排，之後跟粉絲舉行3小時聚會，唱歌及玩遊戲。同於5月生日的羅毓儀願望是新劇收視長紅，亦安排活動跟粉絲一起慶生。冼靖峰被形容為當紅炸子雞，他謙稱只是新人，「我請食飯無問題，我們已相約一齊食飯慶祝生日，但我在各方面都是初哥，要多多跟前輩及平輩學習，現在每晚翻看劇集檢討表現，覺得有些地方做得不好」。羅毓儀讚他態度認真，要跟他學習。

傅嘉莉甩腳甲踩糞便

傅嘉莉近期頭頭碰着黑，除壓傷手指，又因拍劇穿道具鞋，收工後兩隻腳趾公出現麻痹情况，之後腳趾發黑兼甩趾甲，她扁嘴說：「現在趾甲慢慢生長出來，但形狀非常醜怪，暫時不敢着露趾鞋。」她又呻沒想到連搭港鐵也踩中糞便，「我著白波鞋搭港鐵，突然感覺鞋底好跣，開始聞到臭味，職員過來了解確認我踩中糞便，用濕紙巾清潔鞋底時，發現糞便陷入坑紋，只好用力擦，同行朋友反而沒踩中」。她笑言踩「地雷」後朋友提議買六合彩，可惜只中一個半字，希望新劇播出後趕走霉氣。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com