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娛樂

中環戶外騷尾場變尾二場 五月天：用盡體力不保留

【明報專訊】台灣天團五月天前晚（5月8日）在中環海濱活動空間舉行《回到那一天 25周年巡迴演唱會》香港站，原定是尾場，5名成員出場獻唱多首歌曲炒熱氣氛，石頭大讚歌迷熱情，笑稱大家抱着尾場心情而來，沒想到因上周暴雨影響部分舞台設施，改為昨晚（5月9日）補場，他說：「大家覺得五月天今（前）晚會保留體力嗎？不會，我們每晚都為你們用盡體力。」瑪莎亦指發生事故後需要補場演出，但差別不大，因為五月天每晚演出都當最後一場做，「會耗盡力氣，好似要死在台上」。阿信勸瑪莎不要輕易談死，「請你先唱完這個騷，相信觀眾都想五月天繼續唱下去，我都希望唱到80歲」。

之後阿信戲弄瑪莎，指其所穿的半截裙快要飛起來，問他是否內褲也脫掉？台下觀眾起哄叫「脫掉」，怪獸立即上前扮揭裙，場面搞笑。

阿信笑稱五月天賣藝不賣身，但轉頭又要求鼓手冠佑脫外套，原來是想他騷身上的拼圖T恤，象徵五月天愛上香港這個城市，在他們心裏也有一塊拼圖。冠佑笑稱T恤是在香港的女人街買回來，阿信即笑稱：「冠佑不是去女人街買拼圖衫，是去買『春』裝，哈哈，小朋友要塞住耳朵不要聽。」

兩度「安歌」 台下一片燈海

演出尾聲時，五月天向觀眾鞠躬致謝意，阿信說：「有人跟我們說過，一個人如果失去了夢想，跟鹹魚沒兩樣，於是我們就帶着夢想來到2024年，謝謝大家，希望大家以後都來『五月之約』吧！」接着跟全場大合照，再兩度「安歌」，阿信也有落台跟觀眾握手，全場觀眾情緒高漲，齊揮動熒光棒製造出一片燈海。

記者：鍾一虹

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