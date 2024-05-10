中環戶外騷尾場變尾二場 五月天：用盡體力不保留

之後阿信戲弄瑪莎，指其所穿的半截裙快要飛起來，問他是否內褲也脫掉？台下觀眾起哄叫「脫掉」，怪獸立即上前扮揭裙，場面搞笑。

阿信笑稱五月天賣藝不賣身，但轉頭又要求鼓手冠佑脫外套，原來是想他騷身上的拼圖T恤，象徵五月天愛上香港這個城市，在他們心裏也有一塊拼圖。冠佑笑稱T恤是在香港的女人街買回來，阿信即笑稱：「冠佑不是去女人街買拼圖衫，是去買『春』裝，哈哈，小朋友要塞住耳朵不要聽。」

兩度「安歌」 台下一片燈海

演出尾聲時，五月天向觀眾鞠躬致謝意，阿信說：「有人跟我們說過，一個人如果失去了夢想，跟鹹魚沒兩樣，於是我們就帶着夢想來到2024年，謝謝大家，希望大家以後都來『五月之約』吧！」接着跟全場大合照，再兩度「安歌」，阿信也有落台跟觀眾握手，全場觀眾情緒高漲，齊揮動熒光棒製造出一片燈海。

記者：鍾一虹