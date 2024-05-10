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娛樂

《九龍城寨之圍城》贏口碑未敢講成功 金像導演鄭保瑞：好驚以後無戲拍

【明報專訊】導演鄭保瑞憑《命案》奪得香港電影金像獎最佳導演，其新作《九龍城寨之圍城》近日乘勢上映，贏盡口碑，上映9天已衝破3000萬元，並入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」。鄭保瑞歸功於台前幕後夠搏命，更大爆被「大哥大」洪金寶自度鐵線纏頸的危險動作嚇親，又提到今次重用林峯，是被對方舞台上的Chok樣吸引。不過風光背後的鄭保瑞未敢講「成功」二字，稱近幾年因疫情遇到不少挫折，加上世界有很多未知的事情，對發展前景充滿擔憂，「我好驚以後無戲拍！」

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

《九龍城寨之圍城》改編自余兒《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，以動作包裝昔日九龍城寨的故事，由於片中夾雜粗口及血腥場面，評IIB級上映，鄭保瑞笑說：「算乾淨版，盡量保持原汁原味和個人風格，有些勁血腥，好似朱栢康掟女吸毒者落街攝在大廈罅，已剪走了。」他稱整個製作從創作至拍攝、上映，花了8年心血，耗資3億元，單是九龍城寨搭景已用上3個月，「拍完後，劇組話要用鏟泥車推冧個景，我出名是補戲王，都無得再補戲，但即刻攞部攝影機返去拍低覺得有價值的景物，都打算剪輯一個導演版，放上網跟戲迷分享，要想辦法谷票房」。他呼籲觀眾多多入場支持，希望保持電影娛樂事業生態，「幫老闆回到本，電影從業員才有出路，我都好驚以後無戲拍！」

無想過《智齒》得220萬票房

鄭保瑞表示疫情對電影工作殺傷力很大，2020年拍《命案》最無助，翌年開拍《九龍城寨之圍城》仍有很多未知的事情，令他有很多擔憂，即使現在上映贏到口碑，得到一點安慰，但不敢講自己成為了金像導演就等如有票房保證，他說：「點敢諗成功，唔失敗已經好好，票房成績要睇運，《智齒》都有口碑，但票房得220萬，沒預期低到這個點！當時因為疫情，部戲攞去參加網上舉行的外國影展，被偷了放上網瘋傳，我哋搵到偷片者，但他不肯將影片下架，個server又不知放喺邊個國家，在戲院上映時，好多人已在網上睇了。」

認識城寨老街坊改變想法

鄭保瑞透露當初獲出品人陳羅超邀拍《九龍城寨之圍城》，擔心做不到，曾推掉片約，結果陳羅超拉埋電影監製莊澄出來做說客，鄭保瑞說：「要做個城寨出來好大鑊、好難搞，要用好大力量，又要面對好多漫畫、小說讀者，改編成電影可以有幾大變化呢？我返去跟另一監製葉偉信和團隊開會研究，搵好多資料，特別多謝在城寨長大的林家棟，介紹很多城寨老街坊給我認識，結果我被城寨吸引住，發現這個昔日被列為三不管的地方，並非歷史片所講那麼亂，甚至很有人情味，令我很有衝動做這件事，要透過電影帶信息出來。」

貪林峯夠Chok 爆四小龍飲酒開工

《九龍城寨之圍城》是動作片，鄭保瑞為了平衡武打和漫畫元素，都有一定難度，他說：「大結局最難搞，要做到有起承轉合，簡直集百家之大成，跟編劇、武指度橋，度到想死咁滯，好彩葉偉信幫手發功，也估不到『四小龍』匿埋化妝間開會，提議用刀插喉嚨呢招，幫我開腦。我畀副眼鏡朱古力林峯當眼罩，他都好歡喜，不停研究點蒙面打交，令到拍攝辛苦之中也好玩。」

揀林峯、劉俊謙、胡子彤及擅武打的張文傑演四小龍，鄭保瑞稱沒有人強迫，純粹個人意願，睇好他們有潛質在影壇接班上位，今次合作都很滿意他們的表現，「我以前睇過林峯演唱會及《Chok》MV，在舞台上做到Chok，畀到我好深印象，覺得佢有好多可能，而且在電視台出來有一定演技，佢好聰明，我畀《獅子山下》難民故事佢睇，佢就揣摩到點演角色」。他又爆林峯帶威士忌開工，跟3名拍檔建立兄弟情，「林峯化完妝未埋位，就開支酒跟佢哋飲少少，放鬆心情，令氣氛融合，我覺得OK，佢哋能付出都付出，從來無因飲酒失場，始終日日拍打戲會好繃緊，林峯打到背脊肌肉抽筋不能企直，趷吓趷吓都回來拍，胡子彤下巴受傷縫完15針都照開工」。

洪金寶膽識過人 提議鐵線勒頸

72歲「大哥大」洪金寶今次也參與主演，即使有膝頭舊患，都賣力跟古天樂（古仔）、伍允龍對打，鄭保瑞表示多年前執導《西遊記之孫悟空三打白骨精》，大哥大以動作導演身分合作，沒想過對方在幕前演出更加膽識過人，「有場戲佢跟伍允龍搏鬥，提議用鐵線勒住自己條頸，再轉兩個圈做效果，嘩，我好驚，驚剪不開就出事呀，叫人扮扯住條鐵線留虛位，交代到畫面就算」。他又大讚古仔、任賢齊（小齊）扮老角沒偶像包袱，古仔更為角色提供好多想法，唯一擔心跟大哥大打到飛起，不願見到有人受傷，他說：「古仔好小心，連大哥大都忍唔住開口教佢點出手打，我哋都顧住老人家，一嗌cut機就衝埋去睇有無事。」

為小齊落髮 讚伍允龍演得好瘋狂

小齊剃頭演出，跟林峯有廝殺場面，鄭保瑞笑說：「小齊好好人，想幫劇組慳化妝時間，我親自幫佢落髮，見佢好輕鬆，後來聽到要拍打鬥戲，要被林峯打得甘，他即刻呆了。」

除了郭富城特別演出，伍允龍、黃德斌也塑造出獨特反派形象，令人留下印象，鄭保瑞為此感到滿足，「呢部戲人物好多，但佢哋唔係茄哩啡，請得佢哋演，都想有發揮同突破。伍允龍演得好放、好瘋狂，德斌聽到要拍打戲都呆了，因為佢本身唔叻打，我畀佢即場學鶴拳」。

相關字詞﹕伍允龍 任賢齊（小齊） 洪金寶 林峯 命案 智齒 九龍城寨之圍城 鄭保瑞

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