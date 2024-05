【開箱】《親愛的陌生人》改編日本小說 傷心寂寞難得有情魂

重遇逝世多年父母

《親愛的陌生人》講述編劇Adam(安德魯史葛飾)在倫敦過着孤獨生活,直至有一晚,神秘鄰居Harry(保羅麥斯卡飾)來訪,激起他早已封存的情緒和記憶,兩人互相吸引並發展激情關係;另一方面,Adam重訪童年故居,父親(占美比爾飾)和母親(嘉莉霍爾飾)去世30年後出現,他一次又一次回去,並準備帶Harry見雙親。

此片由《緣來他不夠愛我 》安德魯海格(Andrew Haigh)執導及編劇,改編自日本作家山田太一得獎小說《與幽靈共度的夏天》;山田去年11月底辭世,享年89歲,無緣欣賞這部從西方導演角度把人物改為同性戀者的電影新版。山田於名校早稻田大學畢業,加盟松竹大船攝影所,師從導演木下惠介,創作過不少劇集,又曾為《男人之苦》山田洋次執導的《電影天地》擔任編劇。《與幽靈共度的夏天》是他1988年出版的小說,奪得山本周五郎獎,其後搬上大銀幕,由《海邊映畫館》大林宣彥執導,取名《幽異仲夏》,由風間杜夫、秋吉久美子、片岡鶴太郎、名取裕子等主演。《親愛的陌生人》故事大綱大致與《幽》片相同,後者講述與妻子分居的劇作家原田英雄某天在淺草重遇早已逝世的雙親,為了回味昔日親情,他不斷探望兩人。另一方面,原田結識的新女友桂,似乎有着不為人知的過去。

《回到未來》遇上《鬼眼》

安德魯海格執導《親愛的陌生人》,把原田英雄改為孤獨同志,久未與人發生親密關係,直至與父母「重遇」才有所改變。主角在12歲因車禍失去雙親的設定,兩片卻一樣。安德魯表示準備把山田太一小說拍成電影之初,已決定這是有關男同志的故事,「我一直想拍男同性戀者跟家人的關係,這會很複雜,但親人和情侶的愛其實可以緊扣一起,雖然兩者並不一樣」。安德魯稱把主角改為同志後,新片比原著多了對代溝的描述,譬如Adam和Harry曾因男同志的不同稱謂而爭辯;Adam母親得悉兒子性取向後一度難以接受;還有Adam父親很早就察覺兒子比較缺男子氣,在學校受欺凌回家痛哭,父親選擇視而不見,為此一家三口重遇後都找到「和解」機會。不過原著男主角原田英雄與已故雙親見面次數愈多,身體就愈弱,安德魯片中刪去此安排,但透過音樂加強了時代感,譬如利用Pet Shop Boys上世紀80年代大熱的《Always on my Mind》,還有樂隊Frankie Goes to Hollywood的《The Power of Love》等;安德魯稱流行曲對十一二歲的小孩影響深遠,能讓他們明瞭無法清楚表達的某些情感,他自言小時候還未太了解自己,已反覆聽《The Power of Love》,從中感到哀傷,也帶來希望。

《雷普利》安德魯史葛(Andrew Scott)與《日麗》保羅麥斯卡(Paul Mescal)片中分別扮演Adam和Harry,《跳出我天地》占美比爾(Jamie Bell)與《王冠》嘉莉霍爾(Claire Foy)則飾演Adam的父母,4人各有發揮也各有恰到好處的精彩表現。電影結尾有點《回到未來》crossover《鬼眼》的味道,哀傷又留憾,但男主角不再孤單。導演安德魯海格在訪問中表示,「星星隕落,光芒卻可留下千百萬年;人即使離世良久,也能感受他們的愛一如以往強烈」,大概正是此片的主題。