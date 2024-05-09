楊紫瓊拍新劇《銀翼殺手2099》

楊紫瓊在奧斯卡贏得最佳女主角殊榮後，可說工作機會不絕，除了已在Netflix上架的《孫家兄弟》外，她還拍攝了電影《女巫前傳》、《星空奇遇記》系列《Star Trek: Section 31》，以及《阿凡達》系列。《銀翼殺手2099》則是《帝國驕雄》導演烈尼史葛（Ridley Scott）舊片《2020》，以及《沙丘瀚戰》丹尼維爾諾夫（Denis Villeneuve）2017年執導《銀翼殺手2049》的外傳劇，暫未知楊紫瓊演什麽角色，但已讓人期待。據報此劇原定去年開鏡，受編劇與演員兩公會的雙罷工影響，延遲了1年，並由原來貝爾法斯特改為到布拉格取景。