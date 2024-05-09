楊紫瓊拍新劇《銀翼殺手2099》

【明報專訊】61歲楊紫瓊去年憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡首名亞裔影后，繼獲美國總統拜登（Joe Biden）頒授最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）後，日前又一身「錫紙」打扮出席紐約舉行的時裝界盛事Met Gala；據美媒報道，楊紫瓊將會參演新劇《銀翼殺手2099》（暫譯，Blade Runner 2099），預計在布拉格取景，拍竣後會在影視串流平台Prime Video上架。
楊紫瓊在奧斯卡贏得最佳女主角殊榮後，可說工作機會不絕，除了已在Netflix上架的《孫家兄弟》外，她還拍攝了電影《女巫前傳》、《星空奇遇記》系列《Star Trek: Section 31》，以及《阿凡達》系列。《銀翼殺手2099》則是《帝國驕雄》導演烈尼史葛（Ridley Scott）舊片《2020》，以及《沙丘瀚戰》丹尼維爾諾夫（Denis Villeneuve）2017年執導《銀翼殺手2049》的外傳劇，暫未知楊紫瓊演什麽角色，但已讓人期待。據報此劇原定去年開鏡，受編劇與演員兩公會的雙罷工影響，延遲了1年，並由原來貝爾法斯特改為到布拉格取景。
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