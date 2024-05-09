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娛樂

《馴鹿寶貝》Netflix收視三連冠 《星期三2》公布陣容 涉性侵男星出局

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月29至5月5日一周收視，英國諧星理察佳德（Richard Gadd）身兼編導監三職的《馴鹿寶貝》，被視為今年最大黑馬，上架4周依然穩佔英語節目榜三連冠，並以1860萬觀看次數，成為Netflix上周最多人收看的節目。Netflix同日公布高收視劇集《星期三》第2季演員陣容，飾演同名主角的珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）強勢回歸，去年被揭發性侵醜聞的男配角裴斯韋特（Percy Hynes White）則落實出局。

上周只有3部影視作品破千萬觀看次數，除了西班牙劇《阿頌塔之死》1190萬和科威特電影《蜜月氹氹轉》1400萬外，便是佔據英語節目榜首的《馴鹿寶貝》1860萬。截至本月5日，《馴》劇上架未夠4星期，累計觀看次數近6000萬，距離Netflix計算「史上最高收視節目排名」的91日播放時限，尚有65日，只要再增2000餘萬點擊，便可取代「超人」亨利卡維（Henry Cavill）主演《獵魔士》首季的8300萬觀看次數，躋身十大位置，相信難度不大。

《甜死人大革命》英語電影榜登頂

Netflix直播節目《Tom Brady：爆笑公審》（The Roast of Tom Brady）初上榜佔英語節目第6位，內容以美式足球聯盟傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）接受舊隊友及藝人「公審」為名，致敬為實，當真人騷《卡戴珊家族》女星金卡戴珊（Kim Kardashian）上台發言時，慘遭現場觀眾喝倒彩，據報節目上架後，Netflix刪除了「噓聲」，避免尷尬。

英語電影方面，美國長壽處境喜劇《宋飛正傳》主角謝利宋飛（Jerry Seinfeld）自編自導自演新片《甜死人大革命》（Unfrosted），上架3日錄得710萬觀看次數，超越《真的狠愛你》及《Rebel Moon-第2部：烙印之人》，成為收視冠軍。《甜》片以1960年代為背景，講述美國兩大穀物食品生產商：家樂氏（Kellogg's）和寶博士（Post）為了推出新產品而鬥法的瘋狂過程。

提起Netflix劇集，《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導《愛登士家庭》外傳劇《星期三》（Wednesday），前年上架叫好叫座，至今仍是該平台最高收視英語節目紀錄保持者，推出91日錄得超過2.52億觀看次數，隨即宣布開拍第2季。昨日劇組拍片公布今季陣容，除了女主角珍娜奧蒂嘉外，飾演其父母「高魔子」及「魔帝女」的路易斯古斯曼（Luis Guzman）和嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）、「費斯特叔叔」佛烈亞米遜（Fred Armisen），以及狼人室友愛瑪邁亞斯（Emma Myers）等原班人馬悉數回歸。

劇中飾演星期三同學賽維爾的加拿大男星裴斯韋特，去年被自稱受害者的網民揭發其虐待、性侵並偷拍多名女性裸照等惡行，雖然他否認，但仍被踢出劇組，無緣參演第2季。裴斯昨日透過社交媒體Instagram上載《星期三》演員合照並留言：「演出這部劇集，令我獲得很多樂趣，急不及待欣賞第2季，愛你們。」

相關字詞﹕甜死人大革命 謝利宋飛 Tom Brady：爆笑公審 蜜月氹氹轉 阿頌塔之死 珍娜奧蒂嘉 星期三 馴鹿寶貝 Netflix收視

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