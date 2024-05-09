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娛樂

【娛樂場】《家族榮耀之繼承者》 「最強CP」佘詩曼林峯咀戲超甜蜜

【明報專訊】陳展鵬與林夏薇主演無綫劇《逆天奇案2》收視持續上升，明天迎來大結局。視后佘詩曼、林峯、羅嘉良、羅子溢、陳靜、余安安、許紹雄等主演的《家族榮耀之繼承者》下周一（13日）接棒。佘詩曼和林峯繼《使徒行者》後，相隔9年再度合作，依然火花十足，劇中有感情發展，預告片二人除眼神充滿愛意，還有甜蜜親吻鏡頭，不少觀眾期待，高呼：「我最愛的CP終於再一起拍劇了。」

無綫落力宣傳《家族榮耀之繼承者》，近日推出不同角色簡介宣傳片，佘詩曼飾演丘家長孫女丘皓兒，精明能幹、顧念親情，永遠將家族榮耀及公司利益放首位。礙於女兒身分，丘皓兒從小到大被睇低一線，同時面對二叔丘守義（羅嘉良飾）和守義兒子丘智斌（羅子溢飾）打壓，難得依然對公司盡心盡力，感動老太爺丘瀚洋（劉江飾）委以集團代主席重任，令原本已關係緊張的丘家引發激烈家族爭鬥。

林峯成家族橋樑

林峯演風趣幽默、重情重義，擅長游走法律灰色地帶的律師高浚。因父親高成（吳岱融飾）曾在丘家任職司機，與丘皓兒、丘智斌等青梅竹馬，加上高成經常叮囑高浚要對丘家知恩圖報，長大後專責為丘家各人解決種種棘手事件，深得丘家各人信任。他與丘皓兒日久生情成情侶，可惜因一個錯誤分手收場，雖留有遺憾，但二人仍視對方為一生最愛，高浚更是丘皓兒在繼承者戰中的最強後盾。

羅子溢挑戰最奸角色

羅子溢早前在《婚後事》演出有突破，贏得好評。今次繼續接受挑戰，飾演從演逾10年以來最奸角色丘智斌，是丘家第三代的唯一男孫，玩世不恭、沉迷玩樂和女色，加上性格衝動，經常四處闖禍，令父親丘守義相當頭痛。事業方面，丘智斌為自保及達到目的，不惜犧牲任何人，心狠手辣、詭計多端。他一直自以為是集團唯一繼承人，因皓兒被委任為代主席產生危機感，露出兇悍陰險真面目，與父親丘守義聯手與皓兒背水一戰。

羅嘉良爭權不擇手段

羅嘉良飾演丘家二少、羅子溢父親丘守義，從小成績卓越、目標清晰，行事果斷冷靜，年輕時憑過人魄力和能力成為商界最矚目青年才俊，在集團累積一定支持及人脈。礙於父親丘瀚洋思想傳統、重男輕女，他以超乎想像手段令太太戴綺婷（余安安飾）誕下男嬰丘智斌，自此父憑子貴。隨着丘皓兒獲委任集團代主席，丘守義為守住自己和兒子的江山，處處阻撓丘皓兒大展拳腳，一點都不手軟。

《家族榮耀之繼承者》翡翠台播映

5月13日起逢星期一至五晚8時30分

相關字詞﹕家族榮耀之繼承者 娛樂場

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