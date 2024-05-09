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娛樂

社交網互相取消關注 Tyson Yoshi「一世」拒談吳家忻

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）前晚出席活動，對於被發現與吳家忻（kayan9896）互相取消關注彼此個人社交平台，Tyson Yoshi不願多談，「呢個人唔回應，費事啦！過咗去了，我好少係咁，咩都講，但又唔係怯，唔講啦！一世都唔講」。談到早前獲邀到學校，親身回應學生圍觀他的座駕車身粗口拉花一事獲讚，Tyson Yoshi十分感謝該校開明處理手法，見到校長很chill，小朋友亦很開心，透露會和學校合作，讓小朋友設計圖案在朋友的車身拉花。為何不拉花在他的車身？Tyson Yoshi直認：「因為我肉赤囉。」

Tyson Yoshi稱有時在網上見到有家長影小朋友聽自己的唱，有點嚇親，心想歌中有好多粗口，可能這些家長都比較後生。可會考慮出兒歌？他說：「兒歌不合我的風格，若配合卡通片可以考慮。」

送女友中古車有私心

Tyson Yoshi表示每次駕該車出外，預了被影，早前停泊在黃宗澤餐廳門外，因工作後安排在餐廳食飯，他事前不知餐廳老闆是黃宗澤，之後看報道才知對方是老闆，還影低了他的座駕。他透露最近買了一架中古車給女友Christy，現在拍拖會一齊出車，很開心，又笑言：「咁咪唔使成日車佢囉！亦有私心自己有時可以換吓車，架車只係幾萬蚊，等她有足夠技術，才買馬力大一點的跑車給她。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕吳家忻（Kayan9896） Tyson Yoshi （程浚彥）

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