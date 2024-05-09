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娛樂

談善言盼《打天下》長拍長有闖國際 駱振偉埋身肉搏 最驚傷「萬人迷」AK

談善言望《打天下》變系列劇集 駱振偉怕與AK拍對打戲

【明報專訊】談善言與駱振偉合演ViuTV劇集《打天下2》，前者續演空手道運動員莊惠，不停面對受傷、成功和失敗。她覺得戲如人生，開工一個月受重傷，要身兼演員和監製的歐錦棠為她度身訂做打鬥動作，非常自責。談善言未因受傷懼怕打戲，想《打天下》可成系列劇集，長拍長有，「打」出國際。駱振偉讚拍檔勇氣可嘉，有運動員精神，康復後不畏懼重踏擂台。提到與江𤒹生（AK）埋身肉搏，承認很怕打傷萬人偶像。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

談善言稱《打天下2》注入很多類型的動作，如空手道、武術、國術、MMA等，希望吸納更多觀眾。今輯有空手道底子的日本演員兼歌手武田梨奈參演，令劇集更有睇頭，她大讚武田小姐勁，對方之前拍過電影《高踢少女》，繼續打得出色，又提到MIRROR成員邱傲然劇中大展身手，「好驚喜，他身手好敏捷，原來是少年武術冠軍人馬，我現在變成他的粉絲」。

受傷後腦海一片空白

談善言拍攝期間受重傷，未有懼怕打戲，更希望《打天下》變系列劇集，長拍長有，「打」出國際。重提受傷，她笑稱戲如人生，似劇中角色莊惠不停面對受傷、成功和失敗，回憶入劇組一個月，拍第一場大打場口，便因受傷而停工，休養了9個月才復工，「唉！劇本用『大龍鳳』稱呼這場打戲，是大結局之外最大型的場面，涉及很多人，導演想一鏡拍到尾，棠哥（歐錦棠）亦非常重視這場戲。當晚通宵封街拍攝，事前花了兩小時綵排了多次，一直都冇事，放飯後就出事，個動作要我前後不斷轉身，然後起飛腳，但有一下個人轉了身，隻腳未離地，扯傷了左腳，跟住跌落地下，覺得好痛，腦海一片空白。AK說離遠見我跳不高，以為我NG，我有嘗試站起來，但不能發力，感覺隻腳內部斷了，結果診斷左膝蓋十字韌帶斷裂」。

多人安慰 勸顧好身體

駱振偉劇中演談善言上司，提到對方出事當晚也在場，當時跟AK在另一邊拍對打鏡頭，遠距離聽到慘叫一聲，於是跟AK探頭一望，見到談善言倒在地上嚇呆了，「那刻她的狀態很崩潰，擔心影響拍攝進度，覺得不好意思，我們很多人上前安慰，勸她不要太憂慮，要先顧好自己身體，但我明白她的感覺，百般思量」。

談善言稱自出娘胎，今次受傷最嚴重，被送入醫院時心情糾結，「知道傷十字韌帶，曾提議劇組改劇本，刪減我的戲分，或坐輪椅拍文戲，他們始終決定等我」。傷後復工，她表示不能做太猛烈動作，多少影響了拍攝，有點失望，「不幸中之大幸，打戲較上一輯少，棠哥也為我度身訂做一些動作，由我親自演繹上身打鬥鏡頭，下身動作就交給替身代勞，避免我再受傷」。

駱振偉大讚談善言勇氣可嘉，有運動員精神，由腳傷追不到巴士，到康復後不畏懼重踏擂台。談善言稱感受到劇組的愛護，非常感動，「大結局在伊館拍打擂台，當時我剛做完手術後要求開工，遭大家阻止，可能大家怕我技癢埋位，當時很不開心，擔心最後只安排我補大特寫交代劇情，結果劇組再借場畀我再拍，有時我想出腳都被喝止」。

難忘大戰AK打得甘

駱振偉談到與AK的對打場面，難忘打得甘，因為棠哥加入了MMA元素，「之前我跟AK合作過《繩角》，沒有打鬥，今次埋身肉搏，我都幾驚，有幾場一鏡拍到底，動作高難度，所以出手要準，否則有機會受傷。雖然拍之前有訓練，我體型比AK大，AK又是萬人偶像，好怕打中他，幸好彼此互相信任，順利完成。拍動作戲，我都有瘀傷，但相比阿談（談善言）只是小兒科。」

談善言/髮型：Larry Ho

化妝：German Cheung

服裝：MAX&Co.

駱振偉/服裝：MELSIGN 432hz

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

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