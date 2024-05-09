陳展鵬鬍鬚look迷倒太太 林夏薇爆老公捧場睇到喊

陳展鵬稱勾起當年向太太單文柔跪地求婚回憶，自爆劇中留鬚造型迷倒太太，笑言：「差點要生多一個。」他未有繼續留鬚，因女兒陳諾瑤（小豬比）不喜歡，又爆小豬比淚點低，未讓她捧老竇場，「有次陪小豬比返學校玩扯大纜遊戲，動作好大，她以為我跌倒，在幾百人前喊住撲出來找我」。林夏薇估不到此劇令一向理性的老公感動流淚，家中出現奇觀，「老公睇監獄求婚那場戲流淚，話要放狗咬方力申，仲話自己是現實中的森sir（陳展鵬飾），他的反應令我呆了，我話這場都喊成這樣，大結局點算？」結局催淚？林夏薇說：「不劇透，大家追看。」

馮盈盈劉佩玥孖住搲撈

馮盈盈表示騷性感是配合劇情，被劉佩玥笑問為何不穿比堅尼？馮盈盈反提議對方穿比堅尼派福利，劉佩玥說會考慮，「睇情况，我肥了，正努力減肥迎夏日，可能嚇你一跳」。《新聞女王2》招募女演員，劉佩玥表示最近認識監製鍾澍佳，自薦想挑戰做衰人角色，馮盈盈稱未有劇拍，要搭單跟劉佩玥碰機會。提到醫生舊愛亮相無綫綜藝節目，馮盈盈稱不知道，雖跟對方關係不錯，但圈子不同已沒聯絡，又稱未來兩年想專心工作，不想拍拖；劉佩玥稱會幫馮盈盈留意物色對象。

記者：鍾一虹