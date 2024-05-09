著名時裝設計師文麗賢追思彌撒 阮偉文遵好友生前意願盛裝出席

悼念冊舊照勾美好回憶

香港癌症基金會執行委員會聯席主席阮偉文與Judy相交逾半世紀，關係密切，有份參與籌辦喪禮。他說：「Judy生前一早講低，安排好。她好貪靚，不想我們穿得黑沉沉，今（昨）日我襯了一條粉紅色花領帶。」阮偉文回想自1970年代跟Judy認識，悼念冊內有很多珍貴舊照片帶來美好回憶，封面照取自有次大家相約家中飯局所拍，「我們年輕時會一齊夜蒲，好開心，成長期間大家有不同追求，到她最後人生階段，特別珍惜大家友誼。早幾年疫情期間由於減少外出，改為經常在家中聚會，大家傾不停，還開玩笑講『邊個會舉行喪禮先？一定要鬥著得最靚，然後更說不如早死早着』」。

阮偉文知道好友生前動過3次大手術，有信仰的Judy認為一切是上天安排好，一直豁達樂觀面對，臨終時走得安詳。他感恩認識這名好朋友，知她現在已沒有痛苦，亦多謝醫護團隊照顧，令Judy臨終時樣子沒多變，仍像以往美麗。

記者：林蘊兒