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娛樂

徐克《上海之夜》4K修復版康城首映 楊凡發律師信重申擁原創故事版權

【明報專訊】徐克執導《上海之夜2024》4K修復版入圍第77屆康城國際電影節「康城經典」單元，並於影展舉行全球首映，慶祝電影上映40周年。《上海之夜》講述以1940年代戰時上海為背景的愛情故事，是徐克與施南生1984年創立的電影工作室的首部作品，徐克身兼導演及監製、陳冠中與杜國威編劇，張艾嘉、鍾鎮濤與葉蒨文主演。配樂由黃霑操刀，同時為主題曲《晚風》作曲及作詞，由葉蒨文主唱。

康城影展將於下周舉行，近日突然傳出徐克、施南生之「電影工作室」收到導演楊凡的律師信，指影片的時代背景、故事、人物情節進展均為楊凡原創，「1983年在口頭承諾並無合約情况下授權徐克、施南生拍成35厘米影片」。楊凡信中除強調1983年的口頭承諾，也特別聲明他仍擁有故事原創知識版權，「《上海之夜》（1984）在沒有得到原創者同意之下，不得衍生任何重拍、電視劇以及其他」。

施南生曾透過第三方聯絡楊凡

《明報》昨日就此事聯絡楊凡方面，回覆重申：「楊凡導演提出他擁有《上海之夜》原創故事的知識版權，若要衍生重新製作或是電視製作或是其他有關項目，必須取得楊凡導演的同意。」並透露施南生有透過第三者聯絡。楊凡之前透過工作室回應台灣傳媒，表示此律師信沒有特別訴求，並非提告，「只不過借用這個國際影展的平台，告訴大家《上海之夜》的故事原創是屬於楊凡」。徐克及施南生的「電影工作室」則回應：「確實有收到導演楊凡來函再度重申，對於他的說法沒有補充。」據稱《上海之夜2024》4K修復版目前在康城影展首映會如常舉行。

娛樂組

相關字詞﹕楊凡 上海之夜2024 徐克

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