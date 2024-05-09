徐克《上海之夜》4K修復版康城首映 楊凡發律師信重申擁原創故事版權

康城影展將於下周舉行，近日突然傳出徐克、施南生之「電影工作室」收到導演楊凡的律師信，指影片的時代背景、故事、人物情節進展均為楊凡原創，「1983年在口頭承諾並無合約情况下授權徐克、施南生拍成35厘米影片」。楊凡信中除強調1983年的口頭承諾，也特別聲明他仍擁有故事原創知識版權，「《上海之夜》（1984）在沒有得到原創者同意之下，不得衍生任何重拍、電視劇以及其他」。

施南生曾透過第三方聯絡楊凡

《明報》昨日就此事聯絡楊凡方面，回覆重申：「楊凡導演提出他擁有《上海之夜》原創故事的知識版權，若要衍生重新製作或是電視製作或是其他有關項目，必須取得楊凡導演的同意。」並透露施南生有透過第三者聯絡。楊凡之前透過工作室回應台灣傳媒，表示此律師信沒有特別訴求，並非提告，「只不過借用這個國際影展的平台，告訴大家《上海之夜》的故事原創是屬於楊凡」。徐克及施南生的「電影工作室」則回應：「確實有收到導演楊凡來函再度重申，對於他的說法沒有補充。」據稱《上海之夜2024》4K修復版目前在康城影展首映會如常舉行。

娛樂組