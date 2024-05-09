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娛樂

想原班人馬拍《九龍城寨之圍城》續集 林峯自爆取笑「高手」伍允龍被偷襲

林峯對破港產片票房紀錄隨緣 取笑伍允龍遭推跌：高手喎

【明報專訊】古天樂、林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑等主演《九龍城寨之圍城》上周開畫叫好叫座，票房走勢凌厲，至昨午1時香港及澳門累計票房近2700萬。林峯昨日伙胡子彤和張文傑出席《九龍城寨之圍城》展覽會，3人對票房佳績感興奮，能否打破港產片的票房紀錄，林峯抱隨緣心態，他跟胡子彤認為票房好，拍續集或另一部戲機會更高。談到伍允龍遭觀眾偷襲推跌倒地一事，林峯自爆取笑伍允龍「高手」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

林峯、胡子彤與張文傑昨日到尖沙嘴出席《九龍城寨之圍城》電影展覽會，與現場學生分享拍攝點滴。林峯表示有場戲試位時差錯腳，由二樓跌落一樓，幸好有驚無險，沒有受傷。對於新片票房截至昨午1時，香港和澳門累計票房收26,877,794元，張文傑表示每天都有留意票房，像睇股市一樣，既開心又意外，導演鄭保瑞還跟他說：「我究竟拍咗部咩戲，點解會咁樣，自己都估唔到。」

拍文藝片浪費班底 堅持繼續打

問3人有否信心破港產片票房紀錄？林峯表示隨緣，他們身為演員已做足本分，希望觀眾繼續支持，沒有目標，見票房愈來愈好，觀眾睇完又喜歡已很珍貴。胡子彤自言目標未必是票房，而是再開拍續集或另一齣戲，林峯認為有更好票房，才有更高機會再開拍，「原班人馬拍續集定全新一部戲，交畀導演諗，我哋乜都得，但如果拍文藝片就太浪費班底，要keep住郁，咁先熱血，動作片都係香港特色之一，《九龍城寨》拍了4個月，打得很厲害，這段時間和大家相處得很開心，不覺得漫長」。他透露稍後會舉行慶功宴。張文傑笑言電影殺青時，因疫情沒舉行煞科宴，他一直耿耿於懷。

胡子彤不想取消觀眾互動環節

提到伍允龍日前到戲院謝票時遭觀眾偷襲推跌倒地，林峯自爆取笑伍允龍：「高手喎。」他們事後有問候對方，今次事件是意料之外，估不到觀眾看得那麼投入，他們現在走在街上，都有人叫他們戲中名字。

之後再謝票會否和觀眾保持距離或除消互動環節？胡子彤表示視乎情况，「知道觀眾好想和我們近距離接觸，當然經過伍允龍事件後，大家都會盡量小心，發覺有問題，會即刻與觀眾保持距離，現場主持亦會幫手照顧我們，大家都好惜住我們。不想取消互動環節，這是跟觀眾最佳互動方法。」林峯說：「拍完《九龍城寨》，大家的身手都有番咁上下，識得保護自己。」問他會否讓女兒捧場？他說暫時不會，未是時候。

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