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娛樂

新片傳遞父愛 妻女低調捧場 郭富城自認「寵女狂」 隨傳隨到

郭富城帶老婆囡囡睇戲 自認「寵女狂」 爆女兒淚點低

【明報專訊】郭富城（城城）與太太方媛育有兩千金，自認「寵女狂」的城城想藉主演新戲《來自汪星的你》「自肥」，向愛女傳遞父愛信息，前晚邀請妻女低調同行，欣賞首映享受家庭樂，期待見到女兒被感動流淚一幕。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

郭富城、導演陸可與剪接林安兒昨晚到九龍灣出席電影《來自汪星的你》慈善首映，城城表示從影以來扮演過不同「動物」，包括孫悟空、牛魔王，今次變成小狗阿旺，飾演單親爸爸撫養女兒成長，陰差陽錯變成一隻狗。拍攝時他要演繹不同表情和眼神表達對女兒的思念和愛，務求以真人演出配合動畫製作。

兩女曾是醋埕

城城有感新片好有意義，特意邀請太太方媛和兩女低調入場欣賞，「多謝監製張家振引薦，導演陸可賞識，大膽找我合作，這類電影較少有，花時間和金錢打造，劇情打動我想接受挑戰。身為演員拍了很多戲，現在有了小朋友，都想帶小朋友睇一部真人與動畫合成的電影，這個故事又講出父女間的愛，又有奇幻元素，相信睇完會好開心」。

城城戲中跟年約8歲小演員藍盈瑩合作，怕不怕分別6歲與4歲的Chantelle和Charlotte呷醋？他笑說：「兩女開始長大，沒有兩年前那麼容易呷醋，之前我跟小朋友拍廣告，她們見到會嬲，問點解會這樣？覺得被人搶走了爸爸，我有向她們解釋廣告不是真的，兩女當時不太明白。」

陪伴成長 做好榜樣

城城大爆兩女現在淚點很低，睇劇情片見到父親在戲裏受傷會喊，所以不敢帶她們睇另一部參演電影《九龍城寨之圍城》，「我驚她們睇完發噩夢，可能會病」。

自從當爸爸後，城城跟童星互動變得容易掌握，自認現實中是「寵女狂」，「不是物質上，是心靈上，知道女兒需要我時，我就會出現，好似平時外出工作，她們捱餓都等我回家食飯，感受到爸爸在女兒心目中的重要，每個女孩都覺得父親有安全感」。女兒有沒有要求爸爸講故事陪入睡？城城說：「都有，陪伴很重要，是小朋友成長中的重要過程，身為父親要做好榜樣。」

父親永遠在身邊

城城透露拍《來自汪星的你》時，想起家中兩寶貝女，希望透過電影帶出父愛信息和釋放正能量，「戲中講女兒要成長，不可以永遠拖住爸爸隻手，某程度上要學識自己面對人生，無論如何，父親永遠在身邊，我都想兩女感受到」。說到兩女可能感動到喊，他說：「因為感動而喊是好事，即代表能啟發到她們的思考，知道什麼是愛。」

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相關字詞﹕九龍城寨之圍城 來自星星的你 郭富城（城城）

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