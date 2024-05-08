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娛樂

撐拐杖亮相譚玉瑛電台節目 文頌男堅強抗癌 做17次電療靠嗎啡止痛

【明報專訊】前J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，之後全面停工及接受治療。前日Koba在友人陪同下撐拐杖到新城電台接受節目《QK玉瑛室》主持譚玉瑛訪問；抗癌戰士Koba表現樂觀兼面帶笑容，表示最初得知患癌十分冷靜，其實是來不及反應，直至返家沉澱了幾日才愈來愈擔心，感到焦慮，不知道如何向家人、朋友及公司交代。

公開籌醫藥費

現年28歲的Koba於單親家庭成長，12歲時父親有外遇搬走，家庭頓失經濟支柱且欠債，他正值反叛年齡，逃學兼不歸家，過了一年才醒覺，之後重返校園直至大學畢業。他加盟J2台擔任主持一年便發現有惡性腫瘤，堅持到行動不便才停工，稱很喜歡返工，亦珍惜每次出鏡機會。Koba面對龐大醫療費及生活支出，日前在社交網公開籌醫藥費，他說：「單覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴是照Ｘ光，因為公立醫院要等半年才有報告，去私家醫院照，要萬幾至2萬元，仲要局部照，呢個係最大負擔，𠵱家要幾十萬先夠我維持幾個月嘅醫療費用。」譚玉瑛呼籲道：「希望大家聽到後，可以畀頌男多啲支持，令佢可以繼續做自己鍾意做嘅嘢。」

身體虛弱甩頭髮

Koba表示完成5次化療後未見好轉，心情也跌入深淵，做化療令他身體虛弱又甩頭髮，「覺得都無用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我離死亡又近咗一步，成個情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己，至少仲可以見吓朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難」。他接受治療近9個月，要做28次電療，目前做了17次。他稱平躺做電療會好痛，落牀後要跪着才可以紓緩，現階段要靠吃止痛藥和嗎啡止痛。

娛樂組

相關字詞﹕尤文氏肉瘤 文頌男（Koba）

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