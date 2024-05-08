李琳琳戲癮難戒 演女同志得心應手 「導演看到我內心另一面」

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

《從今以後》講述Angie（區嘉雯飾）與同性伴侶Pat（李琳琳飾）共同生活長達40年，已是公開的一對，Pat卻突然離世，因生前沒立遺囑，引發Angie跟Pat家人為辦身後事及爭奪物業擁有權產生的矛盾與摩擦，殘酷揭露為了自身利益，人性往往變得自私及現實。

息影逾30年 為代入角做定功課

李琳琳息影逾30年，今次出山拍攝《從今以後》，是入行以來首次飾演女同志，除了劇本夠新鮮及題材夠吸引，能觸動大眾關注同性伴侶的權利，還提醒大家「想要做的事應及時去做，不要拖拖拉拉，否則世事無常，恐怕有時來不及」，而且她十分喜歡《叔•叔》，即使當初與楊曜愷素未謀面，亦對他另眼相看，「老公John哥（姜大衛）以前跟太保一起當武師，看過太保主演的同志片《叔•叔》後，對戲中各演員的演技留下深刻印象，直至楊導找我傾《從今以後》古仔，聽完覺得很吸引，加上家人鼓勵我去試，特別是John哥，看完故事大綱認為拍這類題材好難得，並說『做戲的人似吸毒，一上癮就很難戒掉，只要有人撩起就會蠢蠢欲動』，原來是真的！」

發自內心一吻再吻 完全沒尷尬

李琳琳透露身邊認識很多同性伴侶，男男女女都有，認為與男同志傾談話題較開放，女同志則較含蓄；也有從中留意到他們日常生活的舉動，為代入Pat角色做定功課，「其實我跟Pat有類似特質，我身形屬嬌小，以往演戲，多飾演較斯文或古裝角色，但導演看到我內心另一面，就是無論舉動、說話方式以至日常服飾，我都是較中性，而且我的個性向來獨立，年輕時更是膽大包天，不過現在年紀大了，身體沒以前那麼好，才需要家人多些照顧」。

影片尾段，Angie回憶與Pat結伴行山，兩人談起昔日舊事，情不自禁互相擁吻，過程自然流暢，毫無突兀違和感，盡見演員的專業。李琳琳稱當日在水塘拍攝互吐心聲那場戲，原本天朗氣清，但突然落雨，便走入涼亭等待，當時天色灰暗，大家覺得好配合氣氛，認為拍出來效果會比陽光普照好，於是造就那一幕，「初時導演叫我們少少touch對方，到講對白時跟區嘉雯有眼神交流，我隻手就好自然托起她的面，就輕輕惜了一下，但後來覺得未夠，兩個人既然發自內心如此親密濃厚感情，真的有種很想保護對方感覺，於是自然地再吻，那刻我和嘉雯完全沒尷尬，過程一take過搞掂！」李琳琳心中沒有指定想拍的題材，相信一部成功電影，需要有好劇本、好演員、好導演及幕後團隊配合，自稱在現今影壇屬新人，大讚片中年輕新生代演員非常專業和投入。

不心急做奶奶 鼓勵兒子放膽追夢

李琳琳曾戰勝癌病，康復後自覺很懶，不做事怕失去人生動力，「病癒後沒養成做運動習慣，因為性格開朗樂觀，相信生老病死是人生必經，保持好心情非常重要，同時抱着沒有什麼大不了的心態面對」。她憶述大病時獲家人細心照顧，女婿曹永廉好有心，每星期也為她下廚。

李琳琳的28歲孻仔姜卓文投身演藝界歌影發展，她鼓勵兒子放膽追夢，若兩年後未有成績才決定將來的路。目前姜卓文與女友感情穩定，成家立室則言之尚早，李琳琳說：「先能夠養活自己才有資格談論組織家庭，如果要有家庭就要負上責任，難道還靠父母？等事業做出些成績先，總之順其自然，我不心急做奶奶！」