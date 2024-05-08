辛蒂雅化身花仙子 Met Gala連環變裝 56歲妮歌潔曼驚現「孕肚」

宣傳《挑戰者》《女巫前傳》

未知是否獲辛蒂雅邀請，她主演開畫冠軍新片《挑戰者》的導演魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）、男主角米克費斯（Mike Faist）和佐斯奧康納（Josh O'Connor）同樣穿著Loewe晚裝登場，落力為新片宣傳。至於今年聖誕上映的《女巫前傳》（Wicked）兩女主角：Ariana Grande及辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）亦結伴前來。

今屆另一焦點是上月剛獲美國電影學院（AFI）頒發終身成就獎的56歲金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），昨日偕歌手老公Keith Urban行綠地氈，她穿著Balenciaga黑白低胸長裙的獨特設計，令其腹部隆起，加上她不時以手遮肚，頓時產生懷孕的錯覺。場內真正孕婦是3月宣布懷有第2胎的《歡樂合唱團》莉雅米雪（Lea Michele），她穿著湖水藍色Rodarte晚裝亮相，全程捧着孕肚，一臉幸福笑容。

日前獲美國總統拜登頒發最高平民榮譽「總統自由勳章」的金像影后楊紫瓊，這晚同樣選穿Balenciaga登場，有網民戲謔銀色長裙似是錫紙所造；韓國女團Blackpink成員Jennie穿著Alaia藍色露腰迷你裙，展示青春氣息；真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）更與母親Kris Jenner、胞妹Kendall及Kylie一起參與，人多勢眾。

Rihanna賓艾費力缺席

珍妮花露柏絲穿著Schiaparelli性感晚裝亮相，並由兩名工作人員協助整理裙腳，前日現身Netflix直播節目《Tom Brady：爆笑公審》而被網民質疑整容的老公賓艾費力（Ben Affleck）卻未見陪伴在側，原來他正在洛杉磯趕拍新片《暗算》續集（Accountant 2）；《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）同樣「單刀赴會」，歌手老公Justin Timberlake因忙於巡唱而缺席。

另一方面，樂壇天后Rihanna早前答應出席，美國《人物》雜誌指她因患感冒，被迫留在家中休息；另一缺席女歌手是Katy Perry，透過社交媒體上載她在錄音室開工的片段，並留言「因為工作，無法出席」，卻透過AI技術把自己「P圖」放在綠地氈上，結果把她的媽媽騙到了。