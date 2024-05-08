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娛樂

辛蒂雅化身花仙子 Met Gala連環變裝 56歲妮歌潔曼驚現「孕肚」

【明報專訊】美國時尚界年度盛事Met Gala昨日在紐約大都會藝術博物館舉行，今屆展覽主題是「睡美人：時尚覺醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），至於來賓的衣著規定則是「時光花園」（The Garden of Time），靈感源自英國作家巴拉德（J.G. Ballard）的同名小說，內容探討美的短暫本質。身為今屆大會聯合主席之一的《沙丘瀚戰：第二章》女星辛蒂雅（Zendaya），先後換上Maison Margiela藍綠晚裝和Givenchy古董黑長裙襯花花帽子行綠地氈，她跟其他聯合主席如拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及男歌手Bad Bunny進場後，再改穿Celia Kritharioti粉紅色deep V長裙亮相，「花仙子」造型贏盡好評。

宣傳《挑戰者》《女巫前傳》

未知是否獲辛蒂雅邀請，她主演開畫冠軍新片《挑戰者》的導演魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）、男主角米克費斯（Mike Faist）和佐斯奧康納（Josh O'Connor）同樣穿著Loewe晚裝登場，落力為新片宣傳。至於今年聖誕上映的《女巫前傳》（Wicked）兩女主角：Ariana Grande及辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）亦結伴前來。

今屆另一焦點是上月剛獲美國電影學院（AFI）頒發終身成就獎的56歲金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），昨日偕歌手老公Keith Urban行綠地氈，她穿著Balenciaga黑白低胸長裙的獨特設計，令其腹部隆起，加上她不時以手遮肚，頓時產生懷孕的錯覺。場內真正孕婦是3月宣布懷有第2胎的《歡樂合唱團》莉雅米雪（Lea Michele），她穿著湖水藍色Rodarte晚裝亮相，全程捧着孕肚，一臉幸福笑容。

日前獲美國總統拜登頒發最高平民榮譽「總統自由勳章」的金像影后楊紫瓊，這晚同樣選穿Balenciaga登場，有網民戲謔銀色長裙似是錫紙所造；韓國女團Blackpink成員Jennie穿著Alaia藍色露腰迷你裙，展示青春氣息；真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）更與母親Kris Jenner、胞妹Kendall及Kylie一起參與，人多勢眾。

Rihanna賓艾費力缺席

珍妮花露柏絲穿著Schiaparelli性感晚裝亮相，並由兩名工作人員協助整理裙腳，前日現身Netflix直播節目《Tom Brady：爆笑公審》而被網民質疑整容的老公賓艾費力（Ben Affleck）卻未見陪伴在側，原來他正在洛杉磯趕拍新片《暗算》續集（Accountant 2）；《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）同樣「單刀赴會」，歌手老公Justin Timberlake因忙於巡唱而缺席。

另一方面，樂壇天后Rihanna早前答應出席，美國《人物》雜誌指她因患感冒，被迫留在家中休息；另一缺席女歌手是Katy Perry，透過社交媒體上載她在錄音室開工的片段，並留言「因為工作，無法出席」，卻透過AI技術把自己「P圖」放在綠地氈上，結果把她的媽媽騙到了。

相關字詞﹕楊紫瓊 妮歌潔曼 基斯漢斯禾夫 珍妮花露柏絲 met gala 辛蒂雅

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