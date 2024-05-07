【開箱】《重慶森林》30周年重溫 王家衛擅長用音樂 加州夢經典

兩歌代表兩女角

王家衛擅長用音樂，《重慶森林》的流行曲尤其突出；翻查原聲大碟曲目，歌曲只有四五首，全部出現在電影下半部。其實牙買加reggae歌手Dennis Brown的《Things in Life》在上半部多次出現，幾乎每次影到酒吧，這首歌都會響起，無論旋律節奏和內容，也很配合223和金髮女人（林青霞飾）的心情。

《重慶森林》下半部講警員663（梁朝偉飾）與阿菲（王菲飾）貓捉老鼠般的情緣，歌曲成為關鍵，而且跟劇情緊扣一起。阿菲在快餐店邂逅663時便播着The Mamas & The Papas的《California Dreamin'》，加上王菲主唱的《夢中人》改編愛爾蘭樂隊The Cranberries名曲《Dreams》，內容不約而同跟夢有關。片中阿菲正是經常發夢，又把到加州說成個人夢想，或者她只想離開，隨便找個目的地。夢、夢想、把663視為夢裏人，成為這部分故事的核心，選曲精準。《California Dreamin'》是民歌組合The Mamas & The Papas於1965年發行之作，講述在紐約寒冬憧憬着西岸加州溫暖的陽光，節奏明快，帶點迷幻，在美國Billboard流行榜逗留了17星期，並成為美國西岸1960年代反文化的「頌歌」。1960年代對導演王家衛剛巧有特殊意義；那些年世界正在冷戰的漩渦，嬰兒潮世代的反叛與流行文化交織，反文化之外，還有嬉皮士、反戰、反殖運動，滿載理想主義的年代。

片中還用了黑人女歌手Dinah Washington主唱的《What A Difference A Day Made》，663與空姐女友（周嘉玲飾）家中纏綿一幕便以此歌為背景，兩人只穿內褲內衣，裸露不算多，旋律與畫面配合卻異常性感。原曲填上西班牙文，由來自墨西哥的Maria Grever上世紀30年代創作，原版英譯名為《When I Return to Your Side》，英語版本才改為《What A Difference A Day Made》，翻唱者眾，但以Dinah Washington版本最著名，並贏過格林美獎。此歌在片中代表663的舊愛，《California Dreamin'》則是阿菲的主題曲，後者曾把CD遺留在663家中，他仍受情傷絲毫沒察覺兩歌有別，當傷癒才發現佳人一直守候身邊，頓時眼開耳靈，拿《California Dreamin'》的CD與阿菲換回《What A Difference A Day Made》，這種對歌曲應用的巧思，在港產片較少見，也造就《California Dreamin'》推出30年後在香港翻紅。

同場加映：《墮落天使》片尾曲

看原聲大碟目錄，還發現a cappella組合The Flying Pickets所唱的《Only You》，此歌應該出現在王家衛另一電影《墮落天使》結尾，卻非The Flying Pickets原唱，也不是羅家英在《西遊記之仙履奇緣》所唱的搞笑版本「Only you can take me取西經」。《Only You》由Depeche Mode成員Vince Clarke作曲，但直到他離隊與Alison Moyet組成Yazoo後才推出，是一首十分悅耳的synth-pop情歌，講述一段走到盡頭的戀人關係。譚詠麟、陳潔靈及蔡國權均曾改編翻唱廣東版，但遠不及Alison Moyet的原著，後者聲線較低沉，但充滿感情，演繹電子風旋律，加了溫度，豐富歌曲本身。《Only You》逾40年歷史，2015年9月名牌Burberry在倫敦舉行春夏女裝展，邀請了Alison Moyet演出，再次獻唱《Only You》，嗓子更滄桑，但弦樂伴奏下，有另一番味道。