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娛樂

金卡戴珊亮相《Tom Brady：爆笑公審》被噓 賓艾費力皮光肉滑遭質疑曾整容

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨直播節目《Tom Brady：爆笑公審》（The Roast of Tom Brady），顧名思義以美式足球聯盟傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）為主角，接受一衆舊隊友及棟篤笑藝人名為「爆笑公審」實則致敬；不過美媒談論焦點落在有份上台的真人騷《卡戴珊家族》女星金卡戴珊（Kim Kardashian）及驚喜現身的《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）身上，前者被喝倒彩，賓面容光滑遭質疑曾經整容。

《Tom Brady：爆笑公審》是Netflix年度喜劇節的重頭直播節目，由《肌智同學會》奇雲赫特（Kevin Hart）及棟篤笑藝人謝夫羅斯（Jeff Ross）擔任司儀，台下嘉賓包括名嘴翠絲漢德拉（Chelsea Handler）、Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）等。

據美媒Variety報道，節目約1小時，笑料密集，但當中最搞笑是司儀提及金卡戴珊的前夫兼Hip Hop歌手Kanye West，「我知道金這晚最害怕，不是怕成為被爆笑公審對象，而是因為子女正跟父親在家」，暗諷兩人離婚後關係惡劣。到金卡戴珊準備上台致辭，還未開口說話，觀衆席傳出清晰的噓聲，金唯有暫停，氣氛尷尬；司儀奇雲赫特發現勢色不對，急忙上前救駕，緩和氣氛。金卡戴珊被喝倒彩一事迅即成為網民熱話，雖然她早前與主角布拉迪傳出緋聞，但有分析指噓聲源自大衆對「卡戴珊家族」過度曝光，感到厭倦及疲勞。

另一方面，曾經憑《Argo救參任務》贏得奧斯卡最佳電影的賓艾費力，早前與布拉迪合拍廣告，亦驚喜現身擔任嘉賓，卻引來網絡熱話，一方面批評他在台上表現差，只懂講奇怪的笑料及抨擊網民。另外，他面容光滑程度一點不像年過半百，亦遭質疑曾經整容。有網民表示「他負擔不起整容費嗎？難怪經常顯得很憤怒，（整容後）可是一世的」。有網民表示認不出他，「這是賓艾費力？為什麽看來跟以前不一樣，曾幫襯整容醫生嗎？」也有網民指他看來像連喝3晚酒後的搖滾巨星Bruce Springsteen；另一留言則表示，「我知道為什麽賓艾費力看來永遠嬲爆爆，大概打了太多Botox（肉毒桿菌素）吧，所以整張臉根本不能動」。

相關字詞﹕賓艾費力 布拉迪 金卡戴珊 Tom Brady：爆笑公審

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