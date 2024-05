【娛樂場】新歌《百妖夜行的修行》林夕填詞 陳凱詠難忘台灣拍MV遇地震

「百妖」概念 6種語言添「怪氣」

Jace親自作曲,邀得好友兼台灣《金曲獎》演奏類最佳專輯製作人hirsk,及首次合作的蔡德才共同編曲,後者為新歌兼任監製。歌詞邀得同是首次合作的林夕操刀,別具風格,全曲混合廣東話、英語、國語、日語、西班牙語及韓語6種語言,為《百妖夜行的修行》的「怪氣」加持。

《百妖夜行的修行》靈感取材四大民間傳說之一的《白蛇傳》,用現代視角詮釋「百妖」概念,是妖是怪不由旁人指點,鼓勵每個人儘管擁抱最真實的自己,堅定地綻放。新歌MV融合LGBTQIA+多元文化中流行的voguing舞風,以獨特的姿勢和表演方式,高呼擁抱自我,活出真我的態度。

創作過程嘔心瀝血

Jace提到新歌複雜,且不是流行曲類型,比喻為比「用紙刀切牛扒更難」。她一直很想做一首像《百妖夜行的修行》風格的歌曲,醞釀了兩年的概念,創作過程嘔心瀝血,遇上迷惘與多次想放棄,經歷重重難關,終於誕生,「《白蛇傳》是經典,我覺得白蛇同青蛇都好勇敢,妖精都可以去愛,雖然我哋唔係千年修行嘅妖,但係都可以做番自己。怪就怪,怪得嚟唔傷害人,怪得嚟自己開心就夠,其他人嘅眼光,let go啦!」

Jace的堅持沒有白費,鄭秀文與謝安琪先後在她的社交平台留言讚好。她在個人社交平台撰寫千字文多謝各單位協助創作新歌,提到監製蔡德才,透露之前不認識對方,但一口答應接受邀請,完全接收她要把voguing和東方元素放在一首歌曲內的想法,又耐性跟她從零開始建構歌曲,讓她享受做創作者的任性、自由和狂妄。

Jace也未想過可以跟「夕爺」林夕合作,《百妖夜行的修行》其中一段歌詞:「不要小看區區青蛇,請到魔怪妖精比邪,放下壓力撒野,請法海也不必心邪,不顧早課貪癡一夜,有助領會你般若或者見識所限,未知與生俱來狂野。show off what's our best ignoring the worldly test,任由他們問(國語),Naze(日語)……」她說細味歌詞每字每句仍覺夢幻,用多種語言的方向是她交demo給夕爺時提出,曾質疑自己的決定,最後獲夕爺採用,給了她莫大的肯定。

廢酒店取景 遇靈異事件

《百妖夜行的修行》的MV是Jace首次在香港以外的地方取景,其間遇上台灣地震外,為配合故事,選擇在桃園市一間廢棄酒店取景,環境惡劣兼有不少鬧鬼傳聞。拍攝時有舞者感覺「有人拍佢」,Jace也感不適,「確實係辛苦嘅,但呢啲就係做獨立歌手嘅好玩之處,唔會縮,多謝團隊陪我」。