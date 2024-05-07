求突破演奸角 減磅扮教授 方力申遭女友柴台嫌太chok

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

方力申承認近年拍劇角色不太重要，《逆天奇案2》吸引他是首輯有好成績，監製講明其角色難演要畀心機，需分階段演繹不同感覺，他也覺得好玩，「要演萬人景仰的大學教授，睇到自己都想笑，監製還嫌棄我太大隻，要求我減肥去演」。他稱最大難度是多專業對白，幸得林夏薇教導背劇本方法，「薇薇（林夏薇）叫我錄低駕車時不停聽，如聽廣播劇般非常入腦，終身受用，決定以後拍什麼戲都用這個方法」。他表示女友Maple亦有捧場，嫌他演得好chok，「我唔認，不過她平時見到我成個大細路咁，劇中見到我個樣當喜劇咁睇」。

樂易玲一手策劃緋聞

與曾傳緋聞的馮盈盈劇中有多場對手戲，方力申笑稱是「早傳配方」，緋聞在《逆天奇案2》開拍前一早傳完，親解傳緋聞原因很撲朔迷離，一切皆因高層樂易玲，「樂小姐有次見我們同穿牛仔褸，覺得好襯叫我們影合照，完全是樂小姐策劃的緋聞，之後也是樂小姐爆大家來我屋企食飯，盈盈都有來」。

可有問對方為何這樣大整蠱？方力申說：「因為佢係樂小姐囉，佢做咩都得。我們都辛苦，也不想經常交代緋聞，我成日都傳，男人冇所謂，女仔就傳少啲比較好。」是否已百毒不侵？他笑言：「不是，是侵到腐爛咗！仲可以點呢？」

盼如雙親婚姻長相廝守

方力申稱自公開與女友Maple戀情後，不會再有緋聞是真。劇中角色不相信愛情與婚姻，他強調和現實相反，「我相信愛情，不過婚姻好似很難相信，好多人離婚，幸父母的婚姻很完整，我都希望相信婚姻，兩個人拍拖容易，要去到另一階段，有好多嘢要傾，我們還未有很仔細去傾。聽朋友講生唔生、邊個湊，已經很複雜，我覺得只是拍拖年多，是否要傾到咁深入呢？况且結婚不是你話結，別人就會和你結，拍拖就浪漫，講到結婚就很現實，所以我覺得順其自然啦」。

方力申只希望結一次婚，如父母一樣，結一次婚就能長相廝守，所以合適的時候會去研究這件事，「去到我這年紀，結婚應該不會是衝動，要理智一點，現在還浪漫開心緊，相信啱時候就自然會傾到出來，44歲確實年紀不輕，家人是心急的，加上細佬也未結婚，阿媽都擰晒頭，雖然我的年紀好急，跟女友拍拖年多，一段感情不能太急，我覺得仲可以拍吓拖先」。

回歸樂壇勾集體回憶

轉攻演員多年，方力申表示7年前推出歌曲後，沒想過能重新再投入歌手工作，6月將回歸樂壇，於內地廣東省首次舉行個人音樂會，「以前很多顧慮，一直都沒有做過賣飛的音樂會，現在興集體回憶，我覺得可以畀心機做吓，一路練番以前啲歌，自己嘅回憶都返晒嚟，做得好就回歸香港，看看能否勾起大家回憶先，勾不起就當做自己的美好回憶」。

談到很多受歡迎的歌都是和舊愛鄧麗欣合唱，練歌時又可有勾起舊情回憶，想邀對方任嘉賓？方力申不願多談，「唔好講呢啲，其實很多合唱歌都可以獨唱，我可以和現場觀眾一齊唱，加上有字幕，所以沒有問題」。

場地提供：KEW+

化妝：Yen Lai

髮型：Kin Tam@ ILCoplo

服裝：Sandro Paris

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