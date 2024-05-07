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娛樂

武漢巡唱尾場腰傷痛到喊 陳奕迅無法跳舞加碼唱金曲

【明報專訊】陳奕迅（Eason）巡迴演唱會上周開始展開6場武漢站，前晚尾場唱《人生馬拉松》時，觀眾從大熒幕看到Eason邊唱邊露出痛苦表情，最初以為是投入歌曲，漸漸發覺有異樣，他唱到最後更閃着淚光，手摸着腰。之後Eason跟觀眾透露前一晚跳快歌部分因太興奮扭傷腰部，「跟年紀沒關係，是意外！ 今（前）天我很擔心能不能完成，至少唱的部分還可以，身體的能量可能沒辦法，所以很困擾，我剛才真的痛到哭出來，從來未試過這樣子，真的不好意思」。

Eason接着搞笑說：「不如這樣吧，你們這麼愛我，武漢，5月5日，無encore！哈哈哈！」觀眾起哄大叫「不用跳」，他說：「你們對我太好喇，不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服，你們想聽什麼？」接着他從歌迷投票中，一口氣唱出《十面埋伏》、《陀飛輪》、《與我常在》、《忘記歌詞》、《浮誇》及《沙龍》，最後忍着腰痛，跑兩邊舞台多謝觀眾，「感謝你們的包容，包容我的腰背，很感謝你們」。他稱跳不到就多唱一些歌，得到意想不到的快樂，很爽，很特別的一天。Eason回酒店先浸熱水浴，讓腰骨疼痛紓緩，按摩師認為他不宜再按摩，要早點休息。他昨日回港，要再看醫生治理。

娛樂組

相關字詞﹕武漢 陳奕迅（Eason）

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