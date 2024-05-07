武漢巡唱尾場腰傷痛到喊 陳奕迅無法跳舞加碼唱金曲

Eason接着搞笑說：「不如這樣吧，你們這麼愛我，武漢，5月5日，無encore！哈哈哈！」觀眾起哄大叫「不用跳」，他說：「你們對我太好喇，不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服，你們想聽什麼？」接着他從歌迷投票中，一口氣唱出《十面埋伏》、《陀飛輪》、《與我常在》、《忘記歌詞》、《浮誇》及《沙龍》，最後忍着腰痛，跑兩邊舞台多謝觀眾，「感謝你們的包容，包容我的腰背，很感謝你們」。他稱跳不到就多唱一些歌，得到意想不到的快樂，很爽，很特別的一天。Eason回酒店先浸熱水浴，讓腰骨疼痛紓緩，按摩師認為他不宜再按摩，要早點休息。他昨日回港，要再看醫生治理。

娛樂組