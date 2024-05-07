馮素波揚威康城 自嘲「垃圾演員」

怕悶拒跟兒子移民

波姐昨日分享得獎感受不忘自嘲，「從影多年對獎項沒抱過大期望，沒有期望就不會有失望。過去參與頒獎禮常替人高興，今次我得獎當然開心，開玩笑講，我是『垃圾演員』，麥婉欣就是『垃圾導演』！」她稱此獎不只是她的榮耀，是整個幕後團隊努力付出的成果。

短片故事取材自不同的虐老個案，是真人真事，盼喚醒大眾關注這個社會議題。波姐難忘片中遭兒子（林耀聲飾）虐打的戲分，因本身玩瑜伽多年，筋骨柔軟，故親自做動作指導，運用技巧和就位，拍得逼真又不會受傷。波姐感慨現今不少家庭因下一代移民，留下老人家在港，有種像被遺棄「垃圾」的感覺。她的兒子也移居英國，原本叫她同行，「我怕悶，擔心兒子要照顧我變成負擔，留港自由身幾好，可隨時去旅行及工作，每周主持電台節目，生活充實。我要見兒子，可隨時飛過去」。兒子為她得獎高興。波姐思路清晰非常精靈，保持閱讀習慣，間中陪白雪仙打麻將鍛煉腦筋靈活。

記者：林蘊兒