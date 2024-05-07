林頴彤請假應付審訊 否認遭公司雪藏

林頴彤與鄭雋熹及另外4人，去年8月在大埔那打素醫院探望有兒童保護令的女童時，被社會福利署社工及醫生拒絕探望，出現爭執，社工遂向執法部門求助，6人涉嫌阻礙公職人員，以及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩宗罪，不過早前審前覆核，獲控方撤銷原本的兩項控罪，改為控告「在醫院作出擾亂秩序的行為」。

被控在醫院作擾亂秩序行為

首日審訊傳召社工醫生作供

案件由昨日起展開4日審訊，由控辯雙方律師傳召證人作供，林頴彤與鄭雋熹庭上否認控罪，之後控方律師傳召社署社工作供；社工指事發當日到醫院跟進涉案女童被襲驗傷事件時，在場陪伴女童媽媽的林頴彤指摘她「無惻隱之心，點做社工」，鄭雋熹則手執相機到場，態度不禮貌，社工詢問他的姓名及與女童關係均未獲理會，當提示在醫院範圍不能攝影，對方以類似「不關你事」回應。

那打素伍姓醫生作供時稱，正常收症需時僅半小時，但這案件擾攘3小時，家屬不肯聽解釋，又因沒有得到陪病者留宿的要求，有人情緒激動指罵醫生「無良心」、「只幫社工」，以及用手機和相機攝錄病房和醫生，對病房運作造成壓力和滋擾。案件明天（8日）續審。

鄭雋熹：經得起壓力

林頴彤離開法院時不評論對官司信心，稱最近為了專心應付審訊，請假數天，暫不接幕前工作，並非被公司雪藏，「之前拍完代言廣告，本來有綜藝節目找我演出，但我想先完成這件案，心情方面沒有壓力，早前修讀『應用營養學及營養補助劑基礎證書』課程已完成考試，期待取得證書後有新的發展」。鄭雋熹表示抱平常心應訊，稱經得起壓力，希望真相可以呈現出來。

【案件編號：FLCC 1296/23】

記者：鍾一虹