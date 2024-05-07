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娛樂

陳卓賢7月亞博個唱暫定3場 兼任音樂總監 盡力做好對得住粉絲

Ian抱平常心出席頒獎禮 冇信心男歌手獎撼贏隊友及軒仔

【明報專訊】陳卓賢（Ian）昨日在記者會宣布7月舉行一連三場《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》演唱會，逾500 Hellosss（粉絲暱稱）撐場，透露個唱會擔任音樂總監，加入管弦樂班底，舞台無遮擋，預告會舞技大爆發，至於會否騷肌則要看現場氣氛，如賣票理想，有加場空間。不過他表示演唱會日子跟《Hi MIRO！見面祭》接近，擔心粉絲荷包吃不消。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Ian演唱會於7月20日至22日在亞博舉行，對首次開個唱心情既興奮又期待，雖仍未完成MIRROR巡唱，但已做了很多前期工作，歌單及舞台設計已定，一想到就有熱血沸騰感覺。

大展舞技 騷肌睇現場氣氛

Ian表示即使大部分是慢歌，但絕不會有悶場，舞蹈會前所未有咁勁，他說：「竭盡所能，盡自己能力！除了有跳唱歌，都會跳其他舞，識嘅會攞晒出嚟畀大家睇，唔識的就會繼續練，內容應該好豐富。」

問到舞技可會超越隊友盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤？Ian說：「講跳舞當然超越不到隊友，緊隨到他們的步伐已算不錯，會努力練習，大家可能不太覺，其實背後都擺了很多血汗和工夫在跳舞上。」會否騷肌？他說：「都有密密健身，到時看氣氛再決定是否騷啦！不過有時性感不一定要畀晒大家睇，可能若隱若現，大家都覺得好性感。」

反應理想會加場

現場粉絲不停高呼「加場」，對於有傳原定開5場，是否預了加場？Ian說：「希望只是暫時公布3場，我覺得加場真的好睇大家反應，會積極爭取，但都很靠大家支持，如賣票理想，應該有可能，都會有信心，我比較好彩，場地方面可以配合到。」他表示兼任音樂總監也是自己爭取，望能將最貼近自己心目中的音樂呈現給大家，雖然會比較忙，但仍覺得值得。歌酬可有加碼？他說：「應該無變，我沒有太去了解，因為不是為酬勞。」

擔心粉絲荷包吃不消

Ian於6月9日31歲生日，透露生日前夕會舉辦生日會跟粉絲慶祝，至於《Hi MIRO！見面祭》會在6月7日舉行，「正日留給屋企人，因覺得我的生日是屬於媽媽的」。對於見面祭安排成員各做一場，被指搶錢？他稱是公司安排，年尾還有一個出道周年活動，相信到時會齊人見大家。可擔心粉絲要花錢出席見面祭及演唱會，荷包吃不消？他說：「係呀！所以我會盡自己努力，做好表演，一定對得住大家。」

無信心贏男歌手獎

本月12日（周日）舉行《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》頒獎禮，Ian成為年度男歌手5強，可有信心撼贏張敬軒及隊友Anson Lo、姜濤、呂爵安奪獎？他表示沒太大信心，因每次去頒獎禮都是平常心，能入到5強已經是bonus，「多謝大家投票，推動樂壇，鼓勵多些人出廣東歌，名次或獎項對我來講不太重要」。他亦入圍年度唱作歌手5強，是否想奪唱作歌手金獎？他重申不關心名次，做歌都是有些信息想大家知道，不是為獎而唱歌。

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相關字詞﹕陳卓賢(Ian)

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