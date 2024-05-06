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娛樂

【開箱】《城巿獵人》忠於原著 鈴木亮平功勞最大

【明報專訊】改編自同名漫畫的日本片《城巿獵人》（City Hunter），4月25日在影視串流平台Netflix上架，由《下剋上球兒》40歲男星鈴木亮平主演，短短4日錄得530萬觀看次數，成為Netflix上月22至28日非英語電影榜冠軍；有此佳績，到底是原著漫畫人氣所賜，還是鈴木亮平嘔心瀝血的演出成就？

港韓均曾翻拍

日本著名漫畫家北條司1985年推出《城巿獵人》，講述「城巿獵人」冴羽獠（港譯：孟波）在東京新宿既是職業殺手，也是保鑣、偵探；原著漫畫共35冊，截至2020年，總銷量突破5000萬，近40年先後改編成電視動畫、小說、電影、劇集及舞台劇。港韓皆曾翻拍成電視劇，韓版由李敏鎬與朴敏英主演；香港亞視版本《妙探出租》則由連偉健與關詠荷合演。不過，數最經典首推成龍、王祖賢及邱淑貞合演的同名港產片，1993年上映，當時票房逾3000萬港元。

Netflix於2022年宣布開拍電影《城巿獵人》，由鈴木亮平擔正，《全裸監督》森田望智、《大逃殺》安藤政信，《七人的秘書》木村文乃參演。《城》片長104分鐘，講述阿獠（鈴木亮平飾）和秀幸（安藤政信飾）接到委託後，追查失蹤網紅胡桃（華村飛鳥飾）去向；過程中發現她有超乎常人能力，秀幸其間不幸喪生，後者胞妹阿香（森日望智飾）誓要揭開哥哥枉死真相。阿獠得悉新宿街頭出現奇怪暴力事件及屍體，與名為「天使塵」的神祕毒藥有關。此時，胡桃被神秘人擄走，阿獠和阿香深入虎穴拯救對方，兼解開「天使塵」真相。

美國受訓學射擊

今次電影版情節過往在原著漫畫較少提及，特別是阿獠與阿香之間的合作過程。戲中提到阿香與秀幸並非親兄妹，秀幸父親追查「天使塵」期間殺死了阿香父親，遂收養淪為孤兒的她。阿香與秀幸自小感情要好，後者臨終前託付阿獠說：「照顧阿香。」阿香為替哥哥報仇，纏着阿獠追查事件，從而展開合作關係。

原著最大特色是阿獠好色，經常流連風月場所，鍾情女人的「事業線」。漫畫不乏女性裸露場面，藉以吸引成年讀者。然而時代不同，現今日本戲劇也減少色情及女性裸露，不過《城巿獵人》選擇忠於原著，阿獠繼續好色，女演員展露「事業線」場面不缺，還加插「阿獠」鈴木亮平僅穿內褲，大曬「朱古力」腹肌的跳舞場面，帶出新宿縱情狂歡的氣氛。

鈴木亮平演出絕對是《城巿獵人》成功的關鍵，操肌兼穿內褲已夠看頭，還跟足原著表現出阿獠的冷靜沉穩，又不失幽默搞笑一面。阿獠平時吊兒郎當，有時甚至下流無恥，可是大戰當前，會即時「變臉」，展現英雄般魅力，演出值得讚賞。其次是槍戰場面，充滿速度感。據悉鈴木亮平購入模型槍練習，為熟練真正的射擊動作，到美國接受實彈訓練。戲中其他角色的表現亦比想像中好，如扮演阿香的森田望智，造型不錯，為了克制阿獠的色情思想，拿起大木槌追打對方一幕，非常貼近原著。

漫畫經典鏡頭重現

除了角色忠於原著外，戲中出現不少漫畫經典場面，如新宿站前黑板的「XYZ」粉筆字、人妖酒吧與老闆娘、SM女王皮鞭戲碼、「冴羽商事」的卡片及室內佈置等；還有阿獠的「神槍技術」：一發子彈穿過人群擊中敵人，以及連發數槍擊破防彈玻璃等，均在電影版重現。主題曲亦起用動畫版片尾曲：日本樂隊TM Network主唱的《Get Wild》。電影保留40年前東京新宿的氛圍之餘，以2024年為背景，兩者之間也沒有違和感，相信原著粉絲一定收貨；不然當是動作片看，也會覺得有趣。

相關字詞﹕日本電影 鈴木亮平 城巿獵人 開箱

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