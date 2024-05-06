哥普拉《大都會》預告片曝光 阿當戴華玩時間停頓

據報《大都會》將於本月17日在康城舉行世界首映，該片除了阿當戴華之外，還集合《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）、《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）和德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、《罪犯艾蜜莉》奧比帕沙（Aubrey Plaza）、《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等主演。故事講述災後紐約，野心勃勃又理想主義的建築師Cesar（阿當戴華飾），認為重建大都會應該以嶄新物料建構未來烏托邦，市長Frank（艾普斯圖飾）則認為應該循老路發展，後者女兒Julia（妮坦莉艾曼紐飾）戀上Cesar，夾在情人與至親之間十分苦惱。

《大都會》預告片曝光之外，哥普拉亦在社交平台表示此片是獻給上月逝世的太太Eleanor；據悉前天（4日）是後者冥壽，哥普拉稱本想以此片為妻子祝壽，可惜事與願違。