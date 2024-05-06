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娛樂

哥普拉《大都會》預告片曝光 阿當戴華玩時間停頓

【明報專訊】《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）相隔13年再次執導新片《大都會》（暫譯，Megalopolis），入圍第77屆康城影展主競賽單元，角逐最高榮譽金棕櫚獎；繼發放首張劇照後，前日再公開預告片段，只見《65：絕境逃生》阿當戴華（Adam Driver）飾演的主角Cesar踏出屋頂戰戰兢兢，向下眺望更驚心動魄，但忽然發現自己有停止時間的能力，一個手勢又把靜止了的時間與空間復常。

據報《大都會》將於本月17日在康城舉行世界首映，該片除了阿當戴華之外，還集合《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）、《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）和德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、《罪犯艾蜜莉》奧比帕沙（Aubrey Plaza）、《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等主演。故事講述災後紐約，野心勃勃又理想主義的建築師Cesar（阿當戴華飾），認為重建大都會應該以嶄新物料建構未來烏托邦，市長Frank（艾普斯圖飾）則認為應該循老路發展，後者女兒Julia（妮坦莉艾曼紐飾）戀上Cesar，夾在情人與至親之間十分苦惱。

《大都會》預告片曝光之外，哥普拉亦在社交平台表示此片是獻給上月逝世的太太Eleanor；據悉前天（4日）是後者冥壽，哥普拉稱本想以此片為妻子祝壽，可惜事與願違。

相關字詞﹕康城影展 阿當戴華 哥普拉 大都會

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