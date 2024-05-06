《淚之女王》特輯收視亞軍 金智媛讚「醉爆」金秀賢可愛

與《淚之女王》特輯同時段播出的MBC《搜查班長1958》，由《模範的士》李帝勳主演，前晚第6集收視9%，下降0.5個百分點，在同時段稱冠。《現正分手中》張基龍退伍後擔正的JTBC新劇《雖然不是英雄》前晚首播，收視3.2%。SBS《7人的復活》前晚播出第12集，跌0.5個百分點至3%。EXO隊長Suho主演的有線頻道MBN古裝劇《世子消失了》，前晚第7集收視2.3%，微跌0.1個百分點，在同時段墊底。《搜查班長1958》與《雖然不是英雄》分別在Disney+及Netflix播出，《7人的復活》與《世子消失了》則在「黃Viu」上架。

《淚之女王》特輯上集公開NG片段及演員訪問，金秀賢談到劇中醉酒場面，稱現實中若喝醉會馬上入睡，不會像角色撒嬌般可愛；又透露該場面是向《三流人生》的金智媛致敬，後者亦大讚金秀賢劇中表現可愛又有趣。她曾表示為了保持最佳狀態拍《淚》劇，戒即食麵1年，在特輯中透露已「解封」，吃了炸醬麵，自言「很幸福」。

另外，金秀賢憑《淚之女王》角逐第60屆百想藝術大獎最佳男主角，賽果明日（7日）揭曉；當晚頒發的人氣獎，網上投票已結束，金秀賢以562萬票贏得男子人氣獎，女子人氣獎則由《蹦蹦地球娛樂室》兼女團IVE成員安俞真，以125萬票勝出。

文：蘇珮欣