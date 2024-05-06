【娛樂場】《在絕版前放浪一次》 練美娟梁彥宗探索瀕危世界

旅遊達人梁彥宗（Chris）曾為ViuTV主持《放浪美利堅》與《放浪加勒比》，以獨行俠方式帶觀眾去玩去癲，今次伙練美娟（娟姐）主持新節目《在絕版前放浪一次》，先後走訪挪威、冷岸群島、塞舌爾與台灣，在一些事物消失前，好好珍惜留下美好回憶。

首次合作 對彼此改觀

Chris跟娟姐首站抵挪威，為出發北極圈做準備，在首都奧斯陸待了兩天。行程先向國家公園進發，經過6小時車程，再徒步追蹤尋找野生麝牛群蹤迹。國家公園人迹罕至，加上如無邊際的草原，畫面夢幻。娟姐被眼前的景色震撼，卻因體力下降及看不到盡頭而感無奈。首次與Chris合作，娟姐說：「我初時覺得Chris好靜、好悶，但去完第一個景點後，發現佢雖然樣子小朋友，卻藏住一個老人靈魂，跟住佢好安心。」Chris則表示：「我覺得阿娟外表同個性非常強悍、兇猛，今次見到她小女孩一面，無諗過佢睇到動物時咁開心。」

見冰川感動又感慨

Chris和娟姐之後到北極圈內的冷岸群島，二人急不及待展開海上之旅，探索在氣候變化下隨時「絕版」的冰川世界。近距離觀看湛藍的冰川，兩人感動又感慨，始料不及是遇到神出鬼沒令人興奮不已的巨型海洋生物。他們又在冷岸群島「探廢」，到訪荒廢逾20年的俄羅斯採煤小鎮皮拉米登。最後一擊到朗伊爾城工作的台灣人屋企，在這裏行山隨時有機會遇到北極熊，要帶槍傍身，危險時可嚇走北極熊。

跟「國寶龜」零距離接觸

第二站二人到非洲迷你島國塞舌爾，這個印度洋度假勝地孕育不少獨有瀕危物種，卻因海平面上升而逐漸喪失陸地。Chris與娟姐到達後先拜會堪稱國寶、世界第二大的阿達伯拉象龜，跟牠零距離接觸，外表冷靜的牠們原來十分主動。

在塞舌爾第二大島普拉蘭島，有碩果僅存的椰子油廠外，還有世界自然遺產的五月谷國家公園，內裏擁全球只有普拉蘭島獨有的海椰子；樹林中潛藏瀕臨絕種的動物。在塞舌爾第四大島拉迪格島，走入樹林尋找世界現存只有幾百隻的塞舌爾壽帶鳥。

訪台灣「最後的後裔」

第三站到台灣參加當地人數最少的原住民族卡那卡那富族一年一度的米貢祭。Chris跟娟姐自以為好熟悉台灣，在那瑪夏山區卻彷彿看到一個全新的台灣。卡那卡那富族是台灣最瀕危的原住民族，人數只有400人左右，被稱「最後的後裔」，面對城市化挑戰，族人要努力傳承自己的語言和習俗，保護僅存的文化，避免走上絕迹之路。

《在絕版前放浪一次》ViuTV 99台

5月6日起 逢周一至五晚11時