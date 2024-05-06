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娛樂

MIRROR分拆見面會惹「鏡粉」不滿轟搶錢 盧瀚霆擔心「神徒」疲於奔命撲飛

盧瀚霆不捨九展下月尾停運︰那是MIRROR最中心的家

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）上周完成新加坡巡迴演唱會回港後，馬不停蹄四出工作。昨午出席在沙田舉行的主題樂園活動，吸引逾500名「神徒」（粉絲暱稱）迫爆商場，歡呼聲震爆現場。提到MIRROR官方宣布6月舉行12場《Hi MIRO！見面祭》，12子各佔一場，每場票價780元，此安排引起大批「鏡粉」（粉絲暱稱）不滿。Anson Lo擔心「神徒」為撲飛而疲於奔命，希望大家都有機會入場。提到入圍《CHILL CLUB頒獎禮》年度男歌手5強，Anson Lo稱對獎項隨緣抱平常心。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Anson Lo昨日穿粉紅色長袖冷衫配白褲登場，除與卡通人物公仔合照，還與小粉絲玩搶答遊戲，炒熱全場氣氛。他表示小時候跟隨家人到主題樂園遊玩和看煙花，留下很多美好童年回憶，笑說：「會求媽咪批准我和家姐買精品，媽咪沒有開出用學業成績做交換條件，因為她覺得讀書好是基本的事，我和家姐都買得好節制。」他透露家人正外遊，尚有幾天才回港，做完新加坡巡迴回港當晚原本打算煮消夜，但太疲倦最終放棄，這幾天靠叫外賣醫肚。

每場半小時表演及互動

MIRROR官網宣布6月7日至10日假九展舉行12場《Hi MIRO！見面祭》，12子個別分開在不同時段跟MIRO見面。每場票價780元，約半小時表演及互動環節，另有團體合照，出席MIRO會收到指定MIRROR成員送的御守及祝福。由於每場只有一名成員出現，安排惹來大批鏡粉不滿，炮轟780元只有30分鐘，只能見一名成員，買齊12場要9360元。有人轟搶錢，有粉絲稱入會是想見齊12子，現在分拆做法很奇怪；有人寧願MIRROR齊腳開少啲場數。

不捨九展結束營運

Anson Lo表示最擔心神徒為撲飛而疲於奔命兼苦惱，「知道搶飛情况難免，最擔心他們因搶不到飛很失望，希望每個人都有機會入場一次，即使見不到我，能見其他任何一名成員也好」。九展將於6月30日結束營運，見面會可能是MIRROR在此場地舉行的最後一次活動，Anson Lo稱九展伴着MIRROR成軍，是孕育他們的地方，「九展感覺就好似屋企咁，我們仲有間房用來放粉絲送的禮物同信，當時比賽的衫和道具仲喺度，久不久會回去一次取物件，是載滿回憶的地方」。

粉絲無條件支持 有冇獎都開心

提到ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》頒獎禮周日（12日）舉行，Anson Lo與隊友姜濤、呂爵安和陳卓賢，以及張敬軒打入年度男歌手5強，他一如以往隨緣抱平常心，「每年的頒獎禮變化好大，有獎定冇獎都開心，就算不是我得獎，大家能投票給MIRROR都是一種肯定。每個頒獎禮會見到粉絲無條件支持，見到他們在網上已開始組隊幫我拉票。知道大家都很辛苦，既要為見面會搶飛，又要幫手拉票，還要去巡唱澳門站捧場，又要loop新歌，比返工更忙。感謝粉絲抽出私人時間身兼多職，真的很不容易，亦不是必然」。他的新歌《深閨》MV點擊率破140萬，Anson Lo感欣慰，稱每年只出一首慢歌，所以很罕有，如果有好成績，能吸引粉絲以外的街客也喜歡，會更有滿足感。

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