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娛樂

自爆情緒受困 潘靜文日日以淚洗面

【明報專訊】參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》入行的潘靜文（Sherman），每次出席活動都笑臉迎人，社交平台帖文亦予人印象生活多姿多彩。她昨日突然在社交網上載多張落淚、喊到眼腫照片，自爆情緒受困，過得不快樂，幾乎天天在哭，「It's OK to be NOT OK，最近學識跟自己說這句話。其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心。幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。記得有一天去拍攝前，不由自主地哭，停不了。眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒，在酒精的氛圍下哭成淚人，隔天雙眼腫得過分。但最壞的時候過去了，是醜的，是失控的。網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下，今次想紀錄一下自己，頭半年沒有濾鏡，最真實的感受和經歷。原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。下半年會好的，加油！這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒！I love my mom so much﹗」

《聲夢》好友炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、冼靖峰、林智樂等，以及大批圈中好友留言打氣。炎明熹說︰「永遠要相信美好的事情即將發生，加油Sherman，有很多人愛着你，會好起來的，一齊加油！」詹天文表示︰「辛苦了，加油！風雨過後總會有彩虹，相信一切都是最好的安排。」鍾柔美說︰「Take care！we're always here for you！」姚焯菲說︰「Agreed, love you lots！」

娛樂組

相關字詞﹕炎明熹 聲夢傳奇 潘靜文（Sherman）

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