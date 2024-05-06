自爆情緒受困 潘靜文日日以淚洗面

【明報專訊】參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》入行的潘靜文（Sherman），每次出席活動都笑臉迎人，社交平台帖文亦予人印象生活多姿多彩。她昨日突然在社交網上載多張落淚、喊到眼腫照片，自爆情緒受困，過得不快樂，幾乎天天在哭，「It's OK to be NOT OK，最近學識跟自己說這句話。其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心。幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。記得有一天去拍攝前，不由自主地哭，停不了。眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒，在酒精的氛圍下哭成淚人，隔天雙眼腫得過分。但最壞的時候過去了，是醜的，是失控的。網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下，今次想紀錄一下自己，頭半年沒有濾鏡，最真實的感受和經歷。原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。下半年會好的，加油！這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒！I love my mom so much﹗」