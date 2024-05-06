明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

低調回港 行蹤外泄 何守信「多謝」林建明

【明報專訊】83歲「金牌司儀」何守信（何B）早前回港，跟一班好友敘舊。林建明（大姐明）在社交平台上載跟何B飯敘照片，令低調回港的他行蹤曝光。何B曾主持港台節目《開心日報》，因港台改革節目要結束，日前他以嘉賓主持身分上最後一集節目，與舊拍檔杜雯惠、黃桂林、余凱祺、梁柏謙等開咪，他搞笑問大家：「有冇遣散費？」

何B近年不時回港，未有特別公開行蹤，提到今次大家這麼快知道他回港，笑言要多謝大姐明，「大姐明好有我心，冇人知我返，我返嚟就聯絡咗亞視監製霍澤基，我同佢一向有來往，每年都會打一場麻將，霍澤基同大姐明好熟，畀她知道，佢話：『何B返嚟，我要見佢，我要去你嗰度一齊食飯，見吓佢。』見吓我咪OK囉。嚟到要影張相，點知這位阿姐好鍾意放上facebook」。

養生之道 每日步行

何B寶刀未老，口齒伶利，保養得宜，獲網民大讚。他節目中說到養生之道，透露保持每天運動。至於曾打甲組籃球的他稱已沒有打籃球40年，始終年紀大容易受傷，「能夠堅持每日步行，已經好好，不是跑步，是步行，可以急、可以慢、可以隨意，千祈不要規定一日要行一萬步，盡量隨意行，鍾意時行快些，攰就行慢些，到少少出汗就收，只要每日堅持就好好」。何B稱還會打高爾夫球及羽毛球，提示打羽毛球時忌「追波」，「早幾年有次忍不住（追波），仆了一跤，當時才醒覺自己已非40年前」。

娛樂組

相關字詞﹕林建明（大姐明） 開心日報 83歲「金牌司儀」何守信（何B）

上 / 下一篇新聞