謝票遭男觀眾偷襲推跌 取消「切磋」環節 伍允龍報平安 大眾慰問感窩心

記者：林祖傑

伍允龍原定在每場《九龍城寨之圍城》謝票示範「寸勁」，邀請一名現場觀眾互動，讓對方感受此功夫「威力」。不過前日出了「意外」，有主動舉手接受「挑戰」的男觀眾，在準備時已起飛腳踢中伍允龍下身，二人完成示範後，男觀眾與伍允龍握手時，突然偷襲將伍允龍推跌落地，現場觀眾嘩然，張文傑與林峯即緊張說：「唔好衝動！」被扶起的伍允龍則保持風度面帶笑容，男觀眾再走近伍允龍問：「係咪輸咗畀我？」

為男觀眾說好話 稱對方太投入

短片迅速成網上熱搜焦點，網民均不值男觀眾無禮行為。伍允龍多謝大家關心，「我冇事，只是一下沒防備被推低，好明顯這名觀眾看得太投入，以為我是『王九』，今次演技都有些突破，透過這件事知道很多網民、朋友及觀眾都很關心我，令到我很窩心，現在大家應將焦點放在電影《九龍城寨之圍城》上，留意我的角色『王九』，多謝大家」。

伍允龍未有受事件影響，昨日與謝票小隊繼續行程，展開長沙灣到屯門的6場謝票，取消邀請現場觀眾互動，示範「寸勁」環節，只接受觀眾發問。伍允龍、林峯、張文傑和胡子彤於首場謝票均獲觀眾大讚演得好，現實中武功了得的伍允龍表示不像角色懂硬氣功，由頭到尾都要忍住，「角色最大挑戰係畀人打，但不可以表現得痛」。有觀眾慰問他：「噚（前）日冇事？」他面帶笑容說：「冇事，冇事！」

林難忘連續打足22個鐘

觀眾問戲中印象最深刻是哪一幕？林峯稱老套講每一幕都很難忘，「要由頭打到落尾，大家是否睇得好爽？打得最耐一場是大決戰，差不多拍了兩星期，成班兄弟齊心協力捱過去，其實都不簡單，最少一日打16個鐘，最長一日連續打足22個鐘，我覺得係一個壯舉」。

被問今次與古天樂（古仔）合作感受？林峯說：「開心囉，其實認識老闆古仔都20幾年，有幸入行不久便認識這名哥哥，到現在他仍教我很多事，加入公司後，近年多了機會參與大銀幕演出，亦希望自己不停繼續學習。」

4子搞笑重現被推跌一幕

林峯稱古仔戲中與每一個角色都有互動，特別古仔的角色戰死一幕，講述生離死別的感情戲，大家都拍得好辛苦，因為感情很濃烈，這場戲也拍了兩日，「最大感觸是經過我們努力之後，可以呈現給觀眾睇，真的很多謝觀眾支持，希望有更多朋友鍾意這部戲，才有機會開拍下一部」。離開戲院前他亦十分識做，特地停低應觀眾要求合照。

昨日其中一場謝票，4子被問到哪一場打戲最深刻時，胡子彤搞笑說：「梗係噚（前）晚嗰場。」引得全場大笑。伍允龍隨即笑着逐一跟胡子彤、林峯及張文傑重演前晚與男觀眾握手被推一幕。胡子彤強調是講笑，稱每場謝票都好深刻，最重要見到觀眾看得開心。