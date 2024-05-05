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娛樂

《黑袍糾察隊4》預告片《V世代》角色現身 《艾蜜莉在巴黎4》避奧運提前完工

【明報專訊】講述美國女孩在法國工作的《艾蜜莉在巴黎》，向來是影視串流平台Netflix王牌節目之一，過去3季都在夏天拍攝、年底前播出，第4季一反常態於1月開鏡，而且已拍竣法國部分，據悉是為避開今年的巴黎奧運，又首次分上下兩部推出，並安排8月及9月上架；另一串流平台Prime Video高收視劇集《黑袍糾察隊》，前日公開第4季最新預告片，曾在外傳《V世代》出現的兩個角色亦亮相，相信兩劇crossover的機會愈來愈大。

莉莉哥連斯（Lily Collins）、朴艾絲莉（Ashley Park）和盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）主演的《艾蜜莉在巴黎》，2020年10月首播，其後第二三季均安排於12月播出，而且都在夏天到法國取景。據報去年受編劇及演員兩公會罷工影響，第4季延至今年1月開鏡，加上巴黎奧運7月底舉行，6月至9月期間當地禁止任何影視製作，所以為避「禁期」，上周已拍竣法國部分。

8月中首播 分上下兩部推出

據悉《艾蜜莉在巴黎4》已結束法國的拍攝工作，早前轉到意大利羅馬取景；由於提早開工，所以Netflix安排較早日期上架，前日公布第4季將分成上下兩部分，上半部將於8月15日登場，下半部則會在9月12日播出。

上季尾講述Gabriel與Camille的婚禮取消，後者明言Gabriel與Emily才是相愛的一對，因此令Emily與Alfie分手。雖然如此，扮演Alfie的路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）依然在第4季演出名單上，據報Alfie將跟Gabriel在生意方面有合作。另外，朴艾絲莉飾演的Mindy準備與樂隊參加歐洲歌唱比賽（Eurovision），但彈盡糧絕，他們唯有盡量節省。

《黑袍糾察隊4》下月13日首播

另一方面，Prime Video高收視劇集《黑袍糾察隊》前日公開第4季接近3分鐘的最新預告片；開首是Butcher向隊友表示，「回顧一生，所作所為混亂不堪，我已經沒空修補，僅餘的時間至少可辦妥一件事，但我不能單獨成事，沒有你們根本不可能」。據悉Butcher服用V24後心臟衰竭，自知命不長久，所以向黑袍隊友坦白，稱希望在超人類群體釋放致命病毒，為此將與《行屍》謝菲摩根（Jeffrey Dean Morgan）扮演的角色合作，後者似乎亦有意消滅超人類；護國超人則繼續向其團隊灌輸超能至上的想法。今次預告片最大亮點，是看到在《黑》劇外傳《V世代》中的Sam和Cate亮相；《V世代》結局講述有神力且刀槍不入的Sam與能操控別人思想的Cate，被捧為守護大學的使者，未知兩人在《黑》劇第4季有什麽戲分，但兩劇crossover的機會愈來愈大。《黑袍糾察隊4》將於6月13日首播，先上架3集，之後每周更新1集，第8集大結局預計7月18日播出。

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