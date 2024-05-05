紅雨突襲 姜濤活動取消扁嘴難過 蔣怡豪宅變游泳池 謝嘉怡被困車廂

昨日紅色暴雨警告下，部分地區包括西貢及清水灣郊野公園出現水浸及山泥傾瀉，情况嚴重，多個活動因此取消，姜濤擔任慈善大使的愛心馬拉松起步禮一度延遲舉行，但最終因天氣惡劣宣布延期。已準備出席的姜濤發文道：「因為天氣的原因無法見到大家真的非常難過，大家辛苦了，趕快回去休息，讓我們期待下次的見面。」其後再上載穿活動Tee的扁嘴照。

呂爵安躲山洞避雨

呂爵安（Edan）昨日到海邊拍攝時遇上大雨，立即躲入山洞，他上載視頻說︰「現在是早上7時半，我正在避雨，狂風暴雨呀，真是貴人出門招風雨！」

蔣怡位於清水灣的豪宅受暴雨影響變成澤國，全屋內外及花園也嚴重水浸，全家上下連同工人姐姐也忙於用膠箱將積水倒出去，女兒就把家中的小龜放進箱內，慎防小龜被冲走。蔣怡留言指家居變了游泳池。有網民留意到視頻中拍到蔣怡兒子小解，她之後用圖案遮着兒子重要部位，有認為不應該拍下並公開。貝安琪的寓所亦入水，兒子幫忙拖地。

前港姐冠軍謝嘉怡昨日駕車返工，因馬路嚴重水浸，無法再前行被困車廂內，她拍片談及現場情况稱︰「抱歉周六早上講了這麼長的故事，但要對此刻的生活充滿感激，即使今天是糟糕的一天，也只需找到一兩件你可以感激的小事。事情往往是我們無法控制的，那為何不尋找一些正面的東西呢？所以今天我感謝我的家人、朋友、我的工作，以及所有繼續支持我的人。」

張寶兒住所停車場水浸

江嘉敏同樣駕車返工，她寫道：「黃雨又有咩可怕……外景照拍。」之後她上載身處日出康城對開露天停車場的視頻，見到旁邊的車門打開有泥水湧出車外，她留言：「不過……無咩事唔好入將軍澳，除非你想換新車。」張寶兒與袁偉豪原本昨日出席母親節慈善步行，活動因暴雨取消，張寶兒在社交網分享拍攝停車場水浸的情况，留言希望大家注意安全。

姜夜遊銅鑼灣回味

另外，姜濤上月30日25歲生日，當時正身在新加坡舉行巡迴演唱會，但姜糖（粉絲暱稱）仍一如往年將銅鑼灣打造成「姜濤灣」為他慶祝，場面墟冚。姜濤昨日凌晨12時許，走到銅鑼灣街頭回味姜糖在「姜濤灣」的熱情，拍攝短片並配以他的新歌《好得太過份》向支持者道謝，他留言：「銅鑼灣凌晨12點，雖然不是當天的現場，但仍感受到那些熱情，謝謝你們。」短片見到當時銅鑼灣街道冷清，姜濤在街上閒逛又在馬路中間停步，有巴士與私家車在他身邊駛過。

娛樂組

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