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娛樂

呂爵安想拍新一季《膠戰》 談善言擇偶未必要靚仔

【明報專訊】呂爵安（Edan）與談善言前晚出席品牌活動。Edan表示入行後愛上噴香水，覺得身上有香味，心情放鬆和變好，之前在外埠逛街購物，挑選香水送給細妹，因媽媽沒這方面喜好，故沒有送，他笑說：「送禮這方面是每個男人的難題，就算以前送禮物給女友，自己都欠心思，通常寫心意卡。」

自爆入行愛上噴香水

剛從新加坡返港的Edan表示近期跑巡唱累積舞台經驗，面對即將舉行的澳門站信心變大，但最近要兼顧6月舉行的拉闊音樂會，心情緊張，「拉闊騷倒數一個月，因舞台不同，而且會跟其他歌手合作，要把握公餘時間勤力練琴及健身，但都會爭取時間休息，每日睡夠6小時」。Edan聽聞公司正為他接洽電影，稱很期待，亦心郁郁想再拍綜藝節目，「很想《膠戰》開拍新一季，又開始掛住6膠成員了，不過都要睇檔期，因為大家都忙」。

著露腰裝的談善言表示最近特別操練纖腰迎夏日，希望展現女性魅力，但呻感情生活枯燥，「現時沒有追求者，可能我平時做宅女，很少機會認識新朋友。其實身邊朋友曾努力為我介紹對象，但我沒感覺」。問擇偶是否要Edan般帥哥？她說：「Edan這款似我弟弟，找對象不一定要靚仔，我喜歡識烹飪、關心我的人，要承受到我的弱處，大家相處到最緊要。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕談善言 呂爵安（Edan）

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