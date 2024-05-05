明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

拉姑睇譚輝智玩啜乒乓開心拍手 黃翠如買餸仆倒受傷 苗僑偉笑報應

黃翠如跌倒受傷笑老公見慣不怪 古淖文望伍仲衡甄妮停戰

【明報專訊】無綫節目《獎門人感謝祭終極篇》前晚錄影，「獎門人」曾志偉在今季最後一集找來元老級「獎老」林曉峰及金剛回歸，更拿男團LOONG 9 開玩笑，笑指林曉峰有藝名LOONG 1，錢嘉樂即自認LOONG 2，一直數到金剛是LOONG 7，但獎門人連同獎老只得8人，要召喚曾是獎老的嘉賓王祖藍歸位，湊夠9人變成LOONG 9 ，但王祖藍拒絕：「唔係LOONG 9 ，係Kowloon。」

朱晨麗：傳我大肚離晒譜

苗僑偉帶領黃翠如、朱晨麗等組「獎門人身體健康隊」，對戰「中年好聲音2隊」及「福祿壽隊」，玩啜乒乓時，「福祿壽隊」派出身材出眾的郭珮文上場，「獎門人身體健康隊」一眾男藝人爭着玩，苗僑偉笑說：「呢啲梗係等隊長嚟啦！」反觀陳懿德出場，大家互相禮讓。王祖藍則與葉子楣對戰，祖藍笑說：「我等了40幾年就是等呢一刻。」曾志偉特別安排麥美恩與譚輝智對戰，麥美恩見到場支持譚輝智的狄波拉（拉姑）在觀眾席，即問：「拉姑可唔可以呀？」兩人搶乒乓波時不慎嘴碰嘴，麥美恩笑道：「拉姑，唔好意思，好好玩，試唔試吓？」拉姑開心不停拍手，全場笑聲不斷。

朱晨麗最近又傳婚訊，她笑說：「傳埋我大肚，離晒譜！我還未有男友，好朋友就多，但他們好似對我沒什麼興趣，可能我太男仔頭，其實都可以好溫柔。」

黃翠如行路一拐一拐負傷上陣，指買餸時不慎仆親，可能最近少跟苗僑偉跑步。她又笑言當時老公蕭正楠見她仆倒，但來不及捉着，而且對她仆倒已見慣，沒什麼感覺。苗僑偉笑指翠如與老公去旅行玩得開心，但沒有叫他去是報應。黃翠如稱目前未有工作，受傷沒影響，遲些則主持烹飪節目，至於拍劇要等苗僑偉，相信對方有劇拍一定預她。

古淖文盼伍仲衡甄妮平息罵戰

古淖文讚顏米羔轉數快，是隊中「遊戲王」，譚輝智則自認「豬隊友」，一玩要用腦的遊戲就不能。譚輝智再獲拉姑捧場，透露拉姑叫他放鬆去玩。他與古淖文、顏米羔均表示沒留意伍仲衡與甄妮由《中年好聲音2》出了賽果開始持續針鋒相對，但希望快點平息，顏米羔說：「大家發表意見很正常，但惡意互罵就不是幾好，無乜營養。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕古淖文 譚輝智 狄波拉（拉姑） 朱晨麗 黃翠如 苗僑偉 金剛 獎門人感謝祭終極篇

上 / 下一篇新聞