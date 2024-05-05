楊紫瓊現身白宮 獲拜登頒最高榮譽勳章 總統叫錯「Michael Yeoh」惹尷尬

楊紫瓊上月底得悉獲美國頒授最高平民榮譽「總統自由勳章」，頒獎典禮於美國時間5月3日在白宮舉行，由總統拜登親自頒發，是首名獲得此勳章的華裔女演員。

讚揚推動性別平權

楊紫瓊穿深色套裝出席，全程笑容滿面；儀式開始前，主持人表示楊紫瓊是過去40年來最受讚頌的女演員之一，不但打破傳統印象，成為世上最多才多藝的表演者之一，以及奧斯卡首名亞裔影后，她推動性別平權、全球健康問題所作出努力，世界各地也感受到；她亦豐富了美國文化，激勵大家相信大銀幕及其他領域的可能性。

楊興奮雀躍 開心伸脷

拜登致辭時提到楊紫瓊的英文名說「Michael Yeoh」，但立即發現說錯，隨即更正說「Michelle Yeoh」，不過場面仍有點尷尬。拜登表示獲得「總統自由勳章」都是不可思議的人，他們不懈的好奇心、創造力、獨創性和希望，令大家對更美好的明天充滿信心。楊紫瓊在獲頒授勳章時非常興奮雀躍，更開心到伸脷，儀式後與總統拜登擁抱。她將儀式中的不同照片上載到社交網分享，但未有留言表達感受。拜登說錯楊紫瓊英文名的畫面在網上引起網民討論，不少指這個失誤相當尷尬。

楊紫瓊成為首名獲頒發「總統自由勳章」的華裔女演員，之前有傳她因工作行程緊密未確定是否出席，最終她親自現身。一年一度的「總統自由勳章」由美國總統頒發，與國會金質獎章並列為美國最高平民榮譽。總統自由勳章是由已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年設立，表揚對美國安全或國家利益做出卓越貢獻，或在文化或其他重要領域有特別貢獻的人士，受獎者不需為美國公民。過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士有已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、荷李活導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等，非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蘭修女（Mother Teresa）、已故英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

娛樂組