安雅泰萊采兒化身黃金箭豬 「雷神」基斯闔家捧場

提起安雅，據美媒Deadline昨日報道，她跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）及《筆姬別戀》莎瑪希恩（Salma Hayek）將會合演《雅典娜》法國導演羅曼加華斯（Romain Gavras）新片《Sacrifice》，據悉他們收到劇本4日內即答應演出，新片暫定今年秋季開鏡，故事講述基斯飾演過氣明星，某日出席慈善活動時，他跟富商及另一人突遭安雅率領宗教狂熱分子綁架，原來他們認為只要犧牲3條人命，便可阻止世界末日降臨。基斯則認定這是挽回人氣的最好機會，只要救出人質，事業有望翻生。