「嵐」大野智退隱3年首談重組 隊友櫻井翔新劇當配角扮政客

文：蘇珮欣

前尊尼事務所旗下男團嵐2021年暫停活動，大野智停工休息，二宮和也去年10月自立門戶，其餘三子繼續留守事務所，改作個人發展。直至上月嵐宣布開設新公司，將與SMILE-UP.（尊尼事務所改名）成立的STARTO娛樂合作，五子直接參與公司營運，並管理歌迷會。他們認為此舉可以更加自主地掌握組合活動及發展方向，拉近與粉絲之間距離。

大野智自嘲最清閒

日本雜誌《女性Seven》最近在東京街頭「野生捕獲」散步賞櫻的大野智，成為他停工3年來首次接受日媒訪問。他表示從未想過嵐成立新公司一事，竟會惹來極大關注，看到自己照片出現在電視節目亦嚇一跳，「粉絲及國民仍然記得我，令我有點驚訝」。他說隊友工作繁忙，通常相約深宵開會，他自嘲最清閒，可以隨傳隨到。被問到最近一次五子聚首是何時？他說不大記得，但今年已見過好幾次，都是櫻井翔充當召集人，大家輪流報告近况。

談到外界盛傳嵐明年舉行演唱會，大野智明白粉絲對他們有期望，但目前仍未有任何定案，他說：「我覺得有機會重組，雖然還未成事，但我們一定會開會討論（開騷）。」報道又指，大野智停工期間，改行進軍飲食、房地產及酒店業，早前在沖繩經營酒吧，又在宮古島興建酒店，將於6月開業。他又透露最近考取駕駛執照的原因，「以前錯過了學車的時機，一直由工作人員接送，現在有需要便學車」。

水川麻美扮女記者

提起櫻井翔，他落實演出《重啓人生》水川麻美擔綱TBS電視台7月播出夏季日劇《微笑俄羅斯娃娃》。新劇改編自同名小說，講述水川麻美飾演新聞記者，追訪年輕政治家與秘書有不可告人的奇怪關係。櫻井翔劇中扮演政客，秘書則由《全裸監督》玉山鐵二飾演。日媒指櫻井翔首次擔任配角，相關人士指前事務所為了維護藝人，拒絕讓他做主角以外的角色，隨着STARTO娛樂新人事新作風，他終可飾演配角。