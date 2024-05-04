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娛樂

【娛樂場】《美妝研究院Hemeko Show》 宋智孝鄭赫開店教扮靚

【明報專訊】韓國真人騷由藝人做老闆開餐廳、開旅館，美妝節目由美妝達人提供資訊教扮靚亦不少，將兩者混合的《美妝研究院Hemeko Show》是新嘗試，節目由宋智孝與模特兒鄭赫一齊打造星級美容院，平日兩人工作有專業化妝團隊服務，今次他們要幫客人扮靚，這間美容院有頂級髮型師參與經營，每集邀藝人到訪，除了分享他們各自的趣聞軼事，亦會邀請素人嘉賓，由主持人們解決他們對美妝的奇難雜症，讓大家輕鬆了解多個有趣新潮的美容資訊，對韓式美妝有興趣的觀眾要留意了。

做院長超緊張

宋智孝首次擔任美容院院長，她說：「K-Beauty更加受到關注的時候，能夠參加《Hemeko Show》，感到非常激動和緊張。這是我第一次親自去美容院創業，所以很緊張；第一次接到節目提案，非常激動。跟韓國最好的髮型師、化妝師合作也很有意思，在豐富而寶貴的經驗中，我產生了學習很多東西的欲望。」至於副院長鄭赫對美容感興趣，開心參與，自覺有不足，但會盡力去做。

池石鎮任嘉賓

上周六（27日）播映首集，有知名主持人池石鎮以神秘嘉賓現身，他為支持宋智孝，更窩心帶埋蛋糕及花牌到場恭賀。兩人是《Running Man》元老成員，感情非常深厚，宋智孝一見池石鎮現身，立即興奮上前擁抱，歡迎他到來。三人相談甚歡，原來池石鎮與鄭赫同屬一間經理人公司，但兩人未曾見面，今次首度同框。

有「王鼻子」之稱的池石鎮自爆視力很好，然而因自覺鼻子大，因此長年戴無鏡片眼鏡以配合五官比例，今次向兩名主持請求想擁有一個「尖鼻子」，更表示年輕時被別人說長得像英國著名演員曉格蘭特（Hugh Grant），希望院長宋智孝可以幫助他重回年輕時代。為了讓池石鎮的外觀更具立體感，宋智孝即場施展先前從頂級髮型師學習到的技術，運用修容棒在對方的鼻樑及面頰等位置添加陰影。

為素人大改造

儘管宋智孝精心雕刻池石鎮的五官，但他猶如被畫成花面貓般，生澀的手藝讓拍攝團隊忍俊不禁，鄭赫更笑指有「黑豹」的感覺，就像進入戰鬥模式一樣。為了增加頭髮濃密度，主持拿出神器「增髮纖維粉」，經驗豐富的池石鎮更親自示範其用法，笑指「現在不用看就可以做（灑粉）」。完成化妝的他觀賞自己的妝容時，無奈指自己塊面好像被人打腫了，更笑指看上去不像「在生」的人，「搞到我咁，仲想收錢？」現場勁爆笑，看來宋智孝仍有待增強化妝技術。

節目娛樂性豐富，但也有美妝資訊，為素人大改造，參加者說出想變身背後的故事，出手的當然是專業的化妝、髮型師，院長與副院長負責打氣，也會分享護膚化妝品的心得。

HOY TV今晚播第2集，之後會暫停播映，據知早前Hemeko Show製作團隊在社交平台公布，播映首兩集後，因不同國家、地區的發布時間要重新調整，節目暫停一個月，第3集會在6月播映。至於HOY TV之後的安排有待公布。

《美妝研究院Hemeko Show》

HOY TV 77台

5月4日晚上9時（第2集）

相關字詞﹕池石鎮 鄭赫 宋智孝 美妝研究院Hemeko Show

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